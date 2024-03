Hedhja e shortit të Champions Ligës që nga edicioni i ardhshëm do të bëhet me kompjuter

Shtëpia ombrellë e futbollit evropian (UEFA) ka përgatitur një sistem krejtësisht të ri të Ligës së Kampionëve për sezonin e ardhshëm dhe kjo do të sjellë një vendim revolucionar.

UEFA është e detyruar të kompjuterizojë tërësisht shortin e Ligës së Kampionëve për sezonin e ardhshëm, e gjitha për shkak të formatit të ri, dhe kjo nuk do t’i pëlqejë tifozëve që kanë dyshuar për manipulime gjatë shortit dhe do të jetë veçanërisht rasti tani që kompjuteri do të zgjedhë rivalët.

UEFA vendosi për këtë veprim sepse sipas tyre tërheqja manuale e kundërshtarëve të çdo klubi, siç ndodhte në formatin e vjetër, do të zgjaste deri në katër orë dhe do të kërkonte deri në 900 topa për shkak të situatës komplekse brenda shortit.

Në këtë mënyrë, kompjuteri do të tregojë automatikisht kundërshtarët e secilit ekip dhe do të vendosë se cili ekip do të ketë përparësinë e terrenit vendas në ndeshjen e parë.

Për ta qartësuar procesin:

Nëse ka skuadra në grupin e parë si Manchester City, Sevilla, Barcelona, ​​Napoli, PSG, Benfica, Feyenoord dhe Real Madrid, UEFA do të tërheqë vetëm një ekip me dorë, le të themi Barcelonën.

Kompjuteri më pas do të vendoste automatikisht kundërshtarët e Barcelonës dhe do të tregonte ndeshjet që do të luajnë katalanasit në sezonin e ardhshëm.

UEFA ka theksuar se sistemet e tyre kompjuterike do të kontrollohen nga sistemi Ernst & Young në mënyrë që gjithçka të jetë e drejtë. /Telegrafi/