Emily Ibanez zë vendin e pestë për Kosovën në Botërorin e peshëngritjes

Me 240 kilogramë të ngritur në dygarësh, Emily Ibanez siguroi të martën vendin e pestë në kategorinë deri 69 kilogramë në Kampionatin Botëror për të rritur, që po zhvillohet në Kinë. Peshëngritësja që përfaqëson Kosovën është vetëm 15-vjeçare dhe më e reja mes pjesëmarrëseve në Botërorin për seniorë, ku arriti një rezultat të jashtëzakonshëm.
Në disiplinën e shkëputjes, 106 kilogramët e ngritur i dhanë Ibanezit vendin e tretë. Në shtytje, ajo realizoi 134 kilogramë dhe përfundoi e gjashta.
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Ibanez konkurroi në Grupin B, i dyti për nga niveli i garueseve. Në këtë grup, rezultatin e saj e tejkaluan vetëm dy peshëngritëse, një nga Kolumbia dhe një nga Bjellorusia.
E lindur në Spanjë, Emily ka nisur të garojë për Kosovën këtë vit, ashtu si edhe vëllai i saj, Brayan.
Për Brayan Ibanez, pjesëmarrja në Botëror ishte parashikuar të hënën, por sëmundja e detyroi të tërhiqej. Ndërkaq, të mërkurën Kosovën do ta përfaqësojë në garë iraniani Kianoush Rostami.