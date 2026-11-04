Egnatia shkëputet në krye, Tirana ringrihet, ndërsa Vllaznia pëson rënien më të madhe

Pas 10 javësh kampionat, “Abissnet Superiore” ka një kryesuese të qartë: Egnatia udhëheq renditjen me 24 pikë. Pas saj vijnë Teuta me 20 pikë dhe Dinamo City me 17 pikë. Në raport me të njëjtën periudhë të sezonit 2025–2026, dy ekipet e para kanë siguruar një start më të mirë.
Egnatia ka përmirësuar ndjeshëm paraqitjen e saj si kampione në fuqi. Pas 10 ndeshjesh, skuadra numëron 24 pikë, ndërsa një sezon më parë kishte grumbulluar 19 pikë, pra pesë më pak. Edhe Teuta ka bërë progres, duke kaluar nga 15 pikë në sezonin e kaluar në 20 pikë këtë edicion dhe duke u vendosur në vendin e dytë.
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Dinamo City mbetet pranë nivelit të shfaqur një vit më parë. Skuadra ka 17 pikë, kundrejt 18 pikëve që kishte pas 10 javësh në sezonin 2025–2026. Në rënie është AF Elbasani, i cili ka 14 pikë, gjashtë më pak se në të njëjtën fazë të edicionit të kaluar, kur ishte në krye me 20 pikë.
Tirana ka shënuar një përmirësim të rëndësishëm në krahasim me sezonin e kaluar. Bardheblutë kanë arritur në 12 pikë, pasi pas javës së 10-të të edicionit të mëparshëm kishin vetëm 6 pikë. Përpara ka avancuar edhe Vora, e cila tashmë ka 12 pikë, nga 11 që kishte një sezon më parë.
Bilanci më negativ i kësaj faze i përket Vllaznisë. Shkodranët kanë mbledhur vetëm 9 pikë, ndërsa pas 10 javësh të sezonit 2025–2026 kishin 20 pikë dhe kryesonin renditjen së bashku me AF Elbasanin. Partizani gjithashtu ka humbur terren, me 7 pikë këtë sezon, krahasuar me 9 pikë që kishte në të njëjtën periudhë të edicionit të kaluar.
Avantazhi i Egnatias në krye është katër pikë ndaj Teutës, ndjekëses së saj më të afërt. Megjithatë, në pjesën tjetër të klasifikimit diferencat janë të vogla dhe renditja mund të ndryshojë ndjeshëm në javët në vijim.
Me përfundimin e fazës së parë dhe kalimin në fazën e dytë, skuadrat e “Abissnet Superiore” hyjnë në një periudhë ku rivaliteti pritet të jetë i fortë. Objektivi i ekipeve do të jetë forcimi i pozicionit aktual dhe realizimi i synimeve të sezonit.