E ardhmja e Haalandit te City në pikëpyetje, babai lë të hapur mundësinë e largimit

Pasiguria që rrethon Manchester Cityn ka ngritur pikëpyetje edhe për qëndrimin e Erling Haalandit. Megjithëse sulmuesi norvegjez ka kontratë deri në vitin 2034, babai i tij, Alf-Inge, nuk e përjashton një largim të mundshëm nga klubi.
Roli i Haalandit si ylli kryesor i skuadrës është forcuar edhe më tej, sidomos pas largimit të Pep Guardiolës dhe ardhjes së Enzo Marescës. Ai ka realizuar nëntë gola në nëntë xhirot e para të Ligës Premier. Ndërkohë, pas një fillimi të mirë të vitit, “Citizens” kanë pësuar një rënie të ndjeshme të rezultateve gjatë javëve të fundit.
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Klubi përballet edhe me mundësinë e sanksioneve nga Liga Premier, e cila e shpalli fajtor për më shumë se 100 shkelje financiare. Kjo situatë e lë të paqartë jo vetëm të ardhmen e Cityt, por edhe atë të futbollistëve të tij më të mirë, me Haalandin në krye.
Duke folur për këtë çështje, Alf-Inge tha se duhet pritur përfundimi i apelit. Sipas tij, procesi mund të mbyllet shpejt, ndonëse City është vënë në shënjestër të tifozëve, klubeve kundërshtare dhe, veçanërisht, gazetarëve. Ai këmbënguli se çdo vlerësim duhet bërë pasi të bëhet i ditur rezultati i apelit.
Babai i sulmuesit shpjegoi gjithashtu se City është i bindur që zotëron prova të forta për të dëshmuar pafajësinë dhe se rruga më e mirë është të pritet vendimi. Për Erlingun, theksoi ai, përparësi mbetet të luajë sa më shumë futboll, ndërsa shqetësimi për këtë situatë është më i madh te njerëzit jashtë fushës sesa te vetë lojtari.
Mes ndëshkimeve që rrezikon Manchester City është edhe rënia nga kategoria. Nëse kjo ndodh, interesimi për Haalandin do të vinte nga të gjitha anët dhe sulmuesi do të mund të zgjidhte destinacionin e ardhshëm. Megjithatë, numri i klubeve që mund të mbulojnë si koston e transferimit, ashtu edhe pagën e tij astronomike, do të ishte i vogël.
Në një skenar të tillë, pozicionin më të favorshëm do ta kishte Real Madridi, që e kërkon prej kohësh norvegjezin dhe ka një boshllëk në rolin e numrit 9. Një bashkim i Haalandit me Kylian Mbappen mund të krijonte një nga dyshet sulmuese më të fuqishme të të gjitha kohërave.