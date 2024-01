Cristiano Ronaldo: Topi i Artë ka humbur interesin, por kjo nuk do të thotë se Messi nuk e ka merituar

Në një intervistë të gjatë të dhënë për “Record”, gazetën portugeze, Cristiano Ronaldo foli nga dubai, duke trajtuar tema të ndryshme. Këtu përfshihen edhe çmimet individuale më të rëndësishme, Topi i Artë dhe çmimi The Best nga FIFA.

“Topi i Artë dhe çmimi The Best nga FIFA kanë humbur besueshmërinë. Kjo nuk do të thotë se Messi nuk e ka merituar, ose se Mbappe apo Haaland nuk i meritojnë. Por numrat janë numra dhe ata nuk mashtrojnë.

Numrat janë fakte, duhet të keni parasysh të gjithë sezonin kur bëni këto vlerësime”, është shprehur Cristiano Ronaldo. /abcnews.al

