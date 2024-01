Barcelona ëndërron shumë, tre yjet që i do në verë

Barcelona, ​​e zhytur në presion për të forcuar skuadrën për sezonin e ardhshëm, ka ëndrra për tre nënshkrime të mëdha që mund të transformojnë plotësisht ekipin.

Pavarësisht sfidave financiare me të cilat përballet klubi, vizioni i Xavi Hernandez fokusohet te lojtarët e kalibrit të lartë që mund të jenë kyç në rindërtimin e ekipit.

Bruno Guimaraes:

Mesfushori brazilian kryeson listën e dëshirave të Xavit për të rritur rotacionin e mesfushës së Barcelonës. Shkathtësia dhe stili i tij i lojës përshtaten në mënyrë të përkryer me vizionin e Xavit. Largimi i afërt i Guimaraes nga Newcastle në merkaton e verës shihet për shkak të nevojës financiare të Magpies në Ligën Premier.

Erling Haaland:

Sulmuesi norvegjez shfaqet si dëshira e Joan Laportas për t’u bërë ylli kryesor i projektit. Edhe pse ai ka një klauzolë që do të lehtësonte largimin e tij nga Manchester City, operacioni është i komplikuar duke pasur parasysh situatën financiare të Barcelonës. Megjithatë, dëshira vazhdon që norvegjezi të veshë fanellën e Barçës.

Mario Hermoso:

Qendërmbrojtësi spanjoll 28-vjeçar me përvojë, shfaqet si një opsion tërheqës për të forcuar mbrojtjen katalanase. Me kontratën e tij me Atletico Madridin që do të skadojë më 30 qershor, Hermoso paraqitet si një opsion kryesor me kosto zero. Shkathtësia e tij për të luajtur si qendërmbrojtës dhe mbrojtës të majtë e bën atë një aset të vlefshëm për Xavi.

Barcelona, ​​në përputhje me strategjinë e saj të tregut, kërkon talent me kosto zero dhe performanca e jashtëzakonshme e Hermosos me Atleticon në fillim të sezonit ka nxitur interesimin e klubit. /Telegrafi/