Al-Hilal pezullon Neymarin: Ai do të zëvendësohet kur të kthehet

Trishtim në shtëpinë e Neymar. Pas dëmtimit të rëndë që pësoi dhe tentativës për rrëmbim të partneres dhe vajzës së tij , lojtari duhet të përballet me pezullimin e kontratës nga Al-Hilal.

Klubi saudit ka vendosur të pezullojë përkohësisht kontratën e ish- lojtarit të Barcelonës në deri sa të rrikthehet. Ky vendim vjen sepse klubi do të ketë një vend më shumë për të huajt dhe që do të lejonte skuadrën të forcohej në janar.

Masa hyn në fuqi duke filluar nga sezoni I ardhshëm I merkatos, ndërkohë vendimi është marrë me marrëveshje me Jorge Jesus me klubin siç komunikohet nga media saudite Arriyadiyah.

Nisur nga dëmtimi, sulmuesi pritet të mungojë në të gjithë sezonin, duke menduar tashmë për vitin 2024, duke lënë Al-Hilal me një lojtar më pak dhe duke i detyruar të ndërhyjnë në merkato. Në pamjet e skuadrës së Pro Ligës Saudite është një mbrojtës i majtë që do të zinte vendin e tij në ekipin e parë, të paktën deri në rikthimin e tij në fushë./albeu.com