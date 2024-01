AFCON 2023 / Sa para marrin fituesit

Mësoni rreth parave që janë në dispozicion për të gjitha 24 kombet që konkurrojnë për AFCON 2023.

Për herë të dytë në historinë e kombit të tyre, Bregu i Fildishtë po përgatitet të presë festivalin afrikan të futbollit ndërsa Kupa e Kombeve të Afrikës kthehet në kombin e Afrikës Perëndimore.

Senegali i Sadio Mane do të konkurrojë për të mbrojtur kurorën e tyre afrikane, ndërsa Mohamed Salah do të synojë të kapërcejë pengesën e fundit, ndryshe nga hera e kaluar në edicionin e 2021. Njëzet e katër kombe afrikane të ndara në gjashtë grupe të ndryshme do të luftojnë në turneun njëmujor, teksa synojnë të çimentojnë pozicionin e tyre në historinë afrikane dhe të marrin në shtëpi trofeun vezullues.

Sa marrin fituesit e AFCON?

Konfederata e Futbollit Afrikan ka vendosur një grup çmimesh prej 14.8 milion dollarë për AFCON 2023 me fituesin një shumë të madhe prej 7 milion dollarësh. Kjo shumë ka parë një rritje prej 40% nga finalet e mëparshme me fituesin e AFCON 2019 duke marrë 5 milion dollarë.

Nënkampioni i turneut do të marrë në shtëpi një shumë prej 4 milion dollarë, e cila është përsëri 1.5 milion dollarë më shumë se ajo që iu dha Egjiptit (nënkampionët e AFCON 2021) gjatë AFCON 2021.

Çmimi fitues i gjysmëfinalistëve humbës dhe çerekfinalistëve humbës kanë parë gjithashtu një rritje nga ajo që fituan fituesit e sezonit të kaluar.

Në vitin 2021 gjysmëfinalistëve humbës iu dhanë 2.2 milionë dollarë dhe çerekfinalistëve humbës iu dhanë 1.18 milionë dollarë. CAF vendosi të rrisë paratë e çmimeve për të gjitha ekipet e përfshira me gjysmëfinalistët humbës që marrin në shtëpi 2.5 milion dollarë dhe çerekfinalistët humbës që kanë fituar 1.3 milion dollarë në AFCON 2023.

Ju mund të shihni ndarjen e plotë të parave të çmimit në tabelën e mëposhtme.

Fitues – $7 million

Humbi Finalen – $4 million

Humbi Gjysëmfinalen – $2.5 million

Humbi Çerekfinalen – $1.3 million

