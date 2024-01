A u njollos karriera e Jose Mourinhos, shkarkimi i katërt radhazi për portugezin nga katër klube të ndryshme

Jose Mourinho konsiderohet si një nga trajnerët më të mëdhenj në botë, por edhe ndër më të trofeshmit.

Megjithatë trajneri portugez ka përjetuar edhe shkarkimin e katërt radhazi në karrierën e tij nga katër klubet e fundit ku ka trajnuar.

Roma është skuadra e fundit që e ka shkarkuar portugezin, pasi eliminimi nga Kupa e Italisë, por edhe humbja e Milanit bëri që drejtuesit e klubit kryeqytetas italian ta shkarkojnë Special Onen.

Në nëntë vitet e fundit Mourinho është shkarkuar katër herë, nga Chelsea ku qëndroi dy vite dhe në dhjetor të vitit 2015 u shkarkua nga londinezët.

Vetëm gjashtë muaj qëndroi pa klub dhe Special One mori drejtimin e Manchester United, ku qëndroi dy vite e gjysmë te Djajtë e Kuq para se të shkarkohej në dhjetor të vitit 2018.

Pas dy gjigantëve anglez Mourinho mori drejtimin e Tottenham Hotspur, ku edhe te kjo skuadër qëndroi rreth dy vite dhe u shkarkua pas 86 ndeshjeve zyrtare.

Dy vite e gjysmë zgjati edhe aventura te Roma, ku mori drejtimin e skuadrës në korrik të vitit 2021 dhe u largua më 16 janar të vitit 2024.

Gjatë nëntë viteve të kaluara nëkëto katër klube, Jose Mourinho fitoi një kampionat anglez dhe një Kupë të Anglisë me Chelsean, Ligën e Evropës, një Kupë angleze dhe dy Superkupa me Manchester United, si dhe Ligën e Konferencës me Romën. /Telegrafi/