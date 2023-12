Feston e vetme, burri e braktisi, djali i vdiq! Gjyshe Drita prek zemrat e shqiptarëve: I kam larë rrugët me lot

Ajo është rritur pa baba. Në një moshë të vogël humbi babanë dhe vëllanë.

Bashkëshorti e braktisi dhe rriti dy fëmijët e saj e vetme. Por vite më vonë, asaj iu shtua dhe një humbje tjetër, humbja më e vështirë.

Gjyshe Drita, e cila feston e vetme sot Vitin e Ri, ka hapur dyert për emisionin “Vizioni i Pasdites” ku ka rrëfyer vështirësitë që i kanë copëtuar shpirtin.

Gjyshe Drita: Kam pasur një familje të këndshme, por ka pasur shumë fatkeqësi. Im atë më la kur isha 4 vjeç. Xhaxhanë ma vranë kur ishte 24 vjeç. Edhe xhaxhanë tjetër ma vranë kur ishte 19 vjeç. Tim atë e çuan për të bërë kolektivizimin e bujqësisë në fshatra. Aty u infektua me tifo dhe vdiq. Ne kishim dhe një vëlla. Mami e mori me vete për të mbushur ujë një ditë. Dhe kur po mbushte ujë, një degë peme u këput dhe i ra sipër vëllait, i cili vdiq. Ai humbi jetën 3 muaj para se të na vrisnin babanë. Nëna ime vuajti shumë, gjithë jetën. U rritëm ne, u shkolluam, u martuam. Isha 19 vjeç kur u martova dhe pata dy fëmijë. Unë u martova me dashuri. Pas 10 vitesh martesë, im shoq shkoi në Shkodër. Unë isha në Tiranë me fëmijët, një vajza e një djalë. Ai pas disa kohësh erdhi në shtëpi dhe më tha që më ka ndodhur diçka. Ai ishte lidhur me dikë tjetër, pavarësisht se si e justifikonte. Unë jam ndarë duke e dashur. Mora dy fëmijët dhe u ktheva në Krujë te nëna. Isha shumë e re dhe kisha nevojë për mbështetje. I kam larë rrugët me lot. Nuk mendova asnjëherë të gjeja dikë tjetër. U zhgënjeva nga ai qe e desha shumë. Kisha dhe hallin e fëmijëve.

Gjyshe Drita tregon humbjen më të madhe të jetës së saj, atë të djalit.

Gjyshe Drita: Djali im Blendi bëri një aksident kur po dilte nga puna. Më thotë vajza që do shkosh në ambasadë dhe do marrësh vizën, për të shkuar në Greqi. Shkova në spital dhe e gjeta Blendin, më dukej më i bukur se herët e tjera (përlotet). Ai ishte shtrië dhe nuk lëvizte as qerpikun. E preka. Më thanë ka vrarë këmbën, por nuk kishte vrarë këmbën. Kaluan dy net dhe natën e tretë e pashë që sikur ishte skuqur pak në fytyrë. I tha Sarës (nuses) shko në shtëpi se është Xhesi vetëm. Në këtë kohë u kthye, na pa dhe mbaroi. Dolëm jashtë ne, më tha bëhu e fortë se Blendi na la. Mua mu duk se ka ikur kot. Më mbaroi shpirti. Si mbret ka shkuar djali im. Iku, por s’më erdhi më. Një natë dola në ballkon, thashë sikur ta bëj një gjë. Pastaj mendova, po sikur mos vdes. U ktheva. Blendi është në fotografi tani, më sheh dhe më duket sikur më thotë “kujdesu për Xhesin (mbesën) dhe Sarën.