Ori Nebijajt i del në mbrojtje Heidit: Kam dy vite me partnerin por…

Mbrëmjen e sotme u diskutua në Big Brother Vip takimi i Heidit me prindërit e Romeos ku ky i fundit mendon se ajo u soll shumë ftohtë me to.

Opinionistja Ori Nebijaj i doli në mbrojtje Heidit duke thënë se ka të drejtë të ndihet në siklet dhe tregoi më pas edhe raportin e saj me partnerin.

“Kam dy vite me të, por sa here vjen diskutimi për të takuar prindërit e tij, ndihem në siklet”, tha ajo.