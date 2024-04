“Do ndryshosh”/ Romanca me Heidin, Elgiti bën komentin epik për Romeon

Elgit Doda, miku i ngushtë i Romeo Veshajt ka qenë dëshmitar i “kurorëzimit” të dashurisë së tij me Heidin, madje ai i surprizoi edhe me një këngë të krijuar vetëm për ta. Në shumë situata mes çiftit, Elgiti nuk ka ngurruar të japë mendimin e tij për mikun dhe njësoj ka vepruar edhe sot, i cili duket se po ndjek edhe “Prime-n”.

Në një postim në rrjete sociale, Elgiti këshillon me shaka mikun e tij se për disa gjëra është e pamundur t’ua ndryshoh mendjen vajzave, ku duket se merr shembull veten e tij me partneren, Klea Huta.

“Do ndryshosh, Romeo, do nryshosh do e kuptosh me kalimin e kohës. Kokëfortë kemi qenë të gjithë”, shkruan ai në postimin në Instastory.