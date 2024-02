“Nuk jam frikacake për t’i thënë që më përdore”, Meri shpërthen ndaj Ilnisës: Nëse s’do ta kisha mbështetur unë..

Meri Shehu, ka dhënë deklaratat e para, pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP.

E ftuar në “Fun Club”, ajo komentoi edhe shoqërinë e saj me Ilnisën, duke thënë se loja e saj është e fortë dhe jo për temperamentin që Meri ka.

“Ilnisës nuk jam frikacake për t’i thënë që më përdore. Ia kam sqaruar që bëra lojën time ashtu siç doja ynë. Mua nuk më ka fryrë Ilnisa. Ajo bëri një lojë që është e fortë për natyrën e saj, por nuk është për temperamentin tim”, u shpreh Meri.

Ish-banorja tregon se mbajti anën e Ilnisës vetëm për të mos e tradhtuar, ashtu siç bënë banorët e tjerë, pasi në të kundërt Ilnisa do të kishte dalë.

“Meqë e konsiderova shoqe, mbajta anën e një shoqërie, për të mos tradhtuar edhe unë Ilnisën siç e tradhtuan të gjithë banorët, nëse do e kisha tradhtua he unë mbase Ilnisa nuk do të ishte aty por mund të ishte edhe këtu. Qëllimet e mija nuk ishin aq të gjata në Big Brother”, tha Meri.