Julia Fox del me një veshje të çuditshme, vesh bikini të bardha mbi rrobat e saj

Julia Fox bëri një paraqitje mjaft tërheqëse, teksa mbërriti në Festivalin e Filmit Sundance të premten.

Modelja, 33 vjeçe, e cila bëri një pamje të çuditshme të llojit të dasmës në New York, vazhdoi me praktikën e saj të veshjes së ansambleve tronditëse në udhëtimin e saj të punës në Park City, Utah.

Teksa shëtiste rrugëve, influencuesja shfaqi formën e saj të tonifikuar me një kostum të zi trupor me bikini të bardha mbi, ndërsa shëtiti rrugëve të qytetit të skive, ku mbahet Festivali i Filmit Sundance me famë botërore çdo janar, shkruan DailyMail.

Teksa përballonte temperaturat 32 gradë, aktorja e “Uncut Gems” kishte veshur një pallto të bardhë leshi dhe një çantë të vogël të bardhë mbi supe.

Për të mbajtur këmbët e saj të ngrohta, modelja e kopertinave kishte veshur një palë çizme të zeza, të bardha dhe gri.

Julia mbante grim gati për kamera me një buzëkuq natyral.

Flokët e saj të gjatë, ngjyrë kafe ishin të stiluara në valë të lirshme, të cilat rridhnin poshtë shpinës dhe rreth shpatullave të saj.