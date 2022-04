Publikohet kënga zyrtare e Kampionatit Botëror 2022

Është vendosur zyrtarisht kënga e Kampionatit Botëror 2022. “Hayya Hayya (Better Together)” është titulli i këngë zyrtare “Katari 2022” e interpretuar nga: Trinidad Cardona, Davido dhe Aisha.

Sipas FIFA, strategjia e argëtimit u konceptua për të krijuar lidhje novatore dhe domethënëse midis tifozëve të futbollit, entuziastëve të muzikës, lojtarëve, artistëve dhe lojës dhe këngëve që të gjithë i duan.

Kombinimi i yllit amerikan Trinidad Cardona, ikonës së Afrobeats, Davido dhe sensacionit të Katarit Aisha, kap frymën e Kupës së Botës FIFA dhe strategjinë e FIFA Sound duke bashkuar frymëzim nga i gjithë bota.

“Duke bashkuar zëra nga Amerika, Afrika dhe Lindja e Mesme, kjo këngë simbolizon sesi muzika dhe futbolli mund të bashkojnë botën”, tha Shefi Tregtar i FIFA-s, Kay Madati. “Si pjesë e strategjisë së rinovuar muzikore të FIFA-s, kolona zanore me shumë këngë do t’i sjellë fansat e pasionuar më afër frymës së Kupës së Botës FIFA si kurrë më parë.” Duke u mbështetur në ndikimet R&B dhe reggae, kënga mishëron emocionin e një festivali futbolli që do të ndriçojë botën më vonë këtë vit.