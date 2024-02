‘Faleminderit që mi ke nxjerrë të gjithë kundër’/ Juli debat me Meritonin

Pasi ka vazhduar sfida e caktuar nga ‘Vëllai i Madh’ për banorët, dhe përplasjet mes tyre brenda ambientit ku po qëndrojnë nuk kanë qenë të pakta.

Pas Ilnisës me Sarën dhe Ledjonën, dy banorë të tjerë janë përfshirë në një debat. Bëhet fjalë për Meritonin dhe Julin.

Teksa Juli u skualifikua Meritoni qëndron ende në lojë.

‘Ej e ke rrugën shumë të gjatë me mua në qoftë se e bënë këtë, e ke të lodhshme, të mundimshme, je dhe i vogël shumë, duhet të hash thasë me kripë që të më nxjerrësh mua nga vetja. Por për një gjë të falenderoj që mi ke nxjerrë të gjithë kundër. Ma more dhe Gazin ma hoqe në kohën e duhur!’- i’u drejtua Juli Meritonit.