Çfarë ndodhi mes çiftit? Ilnisa i lë partnerin për një natë Eglës: Sonte fli me Meritonin

Banorët e “Big Brother Vip”, Ilnisa Agolli dhe Gazi, së fundmi kanë injoruar hapur aktoren Egla Ceno, duke e quajtur atë fëmijë të vogël.

Gazetarja i tha banores se do flejë me Merionin, sepse nuk ka as pelena dhe as qumësht për ta ushqyer dhe e qara e saj do ta lërë atë pa gjumë.

E prekur nga këto fjalë të Ilnisës, Egla i tha asaj se do t’i fliste me një gojë tjetër, por janë në shtëpinë e “Big Brother Vip” ku i shikojnë mijëra njerëz.

Pjesë nga biseda:

Ilnisa: “Ti fli me Meritonin dhe unë po fle te ty”.

Egla: “Jo unë do fle në mes. Po ma le një xhiro Meritonin të fle me të”.

Ilnisa: “Po nuk kam pelena, as qumësht sepse do qash natën dhe do më lësh pa gjumë”.

Egla: “Do qaj natën! Pse”?

Gazi: “Është fëmijë i keq”?

Ilnisa: “Vetëm qan natën, po nuk e din ti”.

Egla: “Ai apo unë”?

Ilnisa: “Ti moj”.

Egla: “Isha duke t’u përgjigjur me gojën tjetër, por nuk kam një… Gazi dhe Ilnisa qeshin më të madhe”.