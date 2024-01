Emocionuese/Aktorja e famshme flet për betejën me kancerin: Ka gjithmonë shpresë

Shannen Doherty ka ndarë një njoftim në lidhje me betejën e saj me kancerin, që ajo e ka përshkruar si një ‘mrekulli’.

Ish-ylli i “Beverly Hills, 90210”, e cila ka kancer të gjirit dhe është në fazën e katërt, tha se rezultatet nga një trajtim i fundit i kanë dhënë asaj shpresë të re për të ardhmen.

Unë nuk do të them se çfarë është, unë jam në një infuzion të ri kanceri dhe pas katër trajtimeve, ne nuk pamë një ndryshim dhe të gjithë donin që unë të ndërroja, dhe unë thjesht thashë, do të vazhdoj me këtë dhe do të shohim”, shtoi aktorja amerikane në “Let’s Be Clear”.

“Dhe po, pas trajtimit të gjashtë apo të shtatë, ne vërtet e pamë atë duke thyer barrierën gjak-tru”.

Doherty, 52 vjeçare, tha se përgjigja e trupit të saj ndaj trajtimit të ri ka qenë një “mrekulli”, duke shtuar, “Për mua, kjo ndodh të jetë një mrekulli tani. Që hodha zaret dhe thashë, ‘Le të vazhdojmë’”.

“Fakti që në fakt po thyen atë barrierë gjaku-truri është në të vërtetë një mrekulli e atij ilaçi, një mrekulli që ndoshta Zoti ndërhyn dhe i thotë, ‘do t’i jap asaj një pushim’”, ndau ajo.

“Ndonjëherë ju jeni duke kërkuar për mrekulli në të gjitha vendet e gabuara, dhe ato janë pikërisht para fytyrës tuaj”.

Ylli i “Charmed” u diagnostikua për herë të parë me kancer gjiri në 2015.