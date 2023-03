E papritur! Ermiona Lekbello përjashtohet nga “Big Brother VIP”

Mëngjesi i sotëm ka nisur me të papritura në shtëpinë e famshme të “Big Brother”. Vëllai i madh ka përjashtuar Ermiona Lekbellon.

Ky përjashim vjen pas zarfit të zi që u komunikua ditën e djeshme ku u tha me ultimatum se nuk do të ketë më asnjë tolërim.

Në zarfin e zi që erdhi këtë mëngjes në shtëpi, shkruhej se pas paralajmërimit të mbrëmshëm nga “Vëllai i Madh”, këngëtarja ka ushtruar “në mënyrë të përsëritur” dhunë verbale ndaj banorëve prandaj edhe është përjashtuar menjëherë.

Si duket shkak për përjashtimin e Jonës është bërë një debat mes asaj Oltës dhe Maestros. Mesa duket Ermiona ka përdorur fjalë banale ndaj aktores, e cila ditën e sotme po tregonte se ajo e kishte quajtur “balenë” si dhe e kishte ofenduar.