DJ Dagz feston ditëlindjen, Einxhel Shkira ndan lajmin e ëmbël në urimin e saj? (FOTO LAJM)

Dita e sotme është e veçantë për Dj Dagz. Ai feston ditëlindjen dhe mbush plot 31-vjeç.

Kjo ditëlindje e gjen atë baba të një djali, me të cilin ka ndarë edhe një foto tejet të lezetshme. Trevi i vogël shihet pranë mjeteve të Dj-t, profesionit të të atit. Dagz shkruan se çdo urim që ka marrë sot ia përcjell të birit, e madje shton se Trev e ka në vena profesionin e ‘Dj’.

‘31. Cdo urim per ditlindje time ta percjell ty Trev. Të paca cdo ditlindje te jetes tem afer i lumtur e shendetshem kjo eshte gjithcka qe dua per cdo dit te jetes time. P.s He got it in his veins. Trev g is on his way!‘- shkruan Dagz.

Ndërkohë nuk ka munguar urimi special nga Einxhel.

“Happy Bday Daddy Cool. Daddy e dim qe ky ka qen viti me i bukur i jetes tende,por ti se di qe motivi i lumturise tone cdo dite per ne je ti(pervec meje qe jam motivi i te dyve. We couldn’t wish more than a great dad like you and Mommy says that you’re the love of her life🥰May all your dreams come true daddy🙏🏼

(Did you wish for a sister??Just asking)”, shkruan moderatorja duke treguar se janë gati për tu bërë sërish prindër, ose janë rrugës.