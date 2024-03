Callum Turner duket elegant me një kostum të zi, teksa merr pjesë në festën e “Oscars” pa të dashurën Dua Lipa

Callum Turner kishte një pamje elegante, teksa mori pjesë në festën e “Oscars 2024” në Beverly Hills, Kaliforni, të dielën në mbrëmje pa të dashurën e tij Dua Lipa.

Aktori britanik, 34 vjeç, dukej elegant me një kostum të zi, me një kravatë dhe këmishë. Ai pozoi për një sërë fotografish, teksa zbukuronte tapetin e kuq, megjithëse nuk ishte në shoqërinë e të dashurës së tij të famshme Dua, 28 vjeçe, shkruan DailyMail.

Ylli i “Masters Of The Air” dukej me humor të mirë, teksa mori pjesë në eventin e shkëlqyer të organizuar nga Radhika Jones gjatë një prej netëve më të shumëpritura të vitit.

Callum dhe ikona e pop-it kanë mahnitur kur janë bërë publikë me romancën e tyre në janar dhe ngadalë por me siguri po bëhen çifti më seksi në Los Angeles.

Dyshja e talentuar dukej e mahnitur si kurrë më parë teksa ndanë shikime të dashura teksa po largoheshin nga festa e BAFTA-s britanike Vogue And Tiffany & Co. në Annabel’s në fillim të shkurtit, vetëm disa ditë pasi këngëtarja e “Houdini” u fotografua duke përqafuar nënën e Callum gjatë asaj që dukej të ishte një fillim i shëndetshëm.