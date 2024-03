Kim Kardashian magjeps me elegancën, ndërsa merr pjesë në festën e “Oscars”

Kim Kardashian dukej e pabesueshme teksa mori pjesë në festën e “Oscars” të Vanity Fair 2024, të dielën.

Ylli dukej fantastike me një fustan të bardhë të strukturuar me një shpatull, teksa pozonte për fotografitë. Fustani shfaqte belin e saj të vogël dhe ijet e hijshme dhe shoqërohej me një palë vathë të ndezur, shkruan DailyMail.

Kardashian lëshoi flokët e saj të errët në një anë dhe kishte grim të përkryer që i theksonte sytë.

Ajo gjithashtu veshi kontakte me ngjyra duke i kthyer sytë në ngjyrë lajthie.

Ajo u bashkua në tapetin e kuq nga anëtarët e familjes së saj, duke përfshirë motrat Kylie Jenner, Kendall Jenner dhe mamaja Kris Jenner dhe i dashuri i saj Corey Gamble.

“Oppenheimer” fitoi shtatë çmime të mëdha “Oscar” në “Academy Awards” të dielën mbrëma, ndërsa rivalja “Barbie” fitoi vetëm një.