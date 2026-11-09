OBRM-PDUKM akuzon LSDM-në se në vitin 2019 lejoi transferimin e 110 milionë eurove nga Venezuela nën sanksione

OBRM-PDUKM pretendon se në vitin 2019, LSDM mundësoi kalimin e 110 milionë eurove nga Venezuela drejt kompanive të afërta me Zaevin, ndonëse vendi i Amerikës Latine në atë periudhë ishte nën sanksione ndërkombëtare.
Në reagimin për situatën me bankën e Manastirit, partia në pushtet akuzon LSD-në dhe Venko Filipçen se vijojnë të manipulojnë lidhur me çështjen e Alta Bank. Sipas OBRM-PDUKM-së, mungesa e njohurive të tyre mbi sistemin bankar dëshmohet nga mosdallimi mes Eurostandard dhe Alta Bank, dy raste që mbështeten në baza të ndryshme ligjore.
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Sipas pretendimeve të partisë, transferimi i parave u krye nëpërmjet llogarive jorezidente të kompanive të hapura fiktivisht në Shkup, me pronarë shtetas nga Amerika Latine. Një pjesë e shumës, shton OBRM-PDUKM, kaloi edhe nëpër banka ruse.
Partia në pushtet deklaron se kompanitë pranë Zaevit përfituan pothuajse 13 milionë euro nga mosshlyerja e kredive, duke dëmtuar të gjithë depozituesit e tjerë të bankës. Mes tyre, ajo përmend kompaninë “Sara Engineering DOO Strumica”, e cila në atë kohë ishte në pronësi të Vice Zaev, ndërsa aktualisht drejtohet nga Stojan Kocirov.
OBRM-PDUKM thekson se Kocirov është anëtar i Komitetit Qendror të LSD-së dhe është emëruar drejtpërdrejt nga Filipçe. Sipas saj, kompania ka detyrime ndaj Zyrës së të Ardhurave Publike, pasi nuk i ka shlyer plotësisht taksat.
Sa i përket Alta Bank, nga OBRM-PDUKM shprehen se autoritetet përgjegjëse kanë treguar transparencë për të gjithë çështjen dhe kanë bërë të ditur se po punojnë për zgjidhjen e problemit.