Fisnik Asllani shënon në ditëlindjen e babait: “Nuk mund të shkruaja një histori më të bukur

Fisnik Asllani shënon në ditëlindjen e babait: “Nuk mund të shkruaja një histori më të bukur

Goli i parë i Fisnik Asllanit në Bundesligë këtë sezon erdhi në një ditë të veçantë për familjen e tij. Sulmuesi i Kombëtares së Kosovës shënoi pikërisht në ditëlindjen e babait dhe tha se realizimi ishte dhurata e tij për të. Golat, u shpreh ai, i sjellin gjithmonë një ndjesi të veçantë, por për këtë rast shtoi: “Nuk mund të shkruaja një histori më të bukur se kjo”.

Asllani realizoi në fitoren 2-1 të Hoffenheimit ndaj Schalke 04. Në minutën e 10-të, ai ushtroi presion ndaj portierit kundërshtar, Loris Karius. Pas ndërhyrjes së sulmuesit me këmbë, topi kaloi mbi portierin dhe përfundoi në rrjetë.

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Pas takimit, 24-vjeçari pranoi se mënyra si topi hyri në portë përfshinte edhe pak fat. Megjithatë, ai theksoi se goli nuk do të kishte ardhur pa vrapimin dhe lëvizjen e tij në çastin e duhur.

Fitorja erdhi në fund të një periudhe të ngarkuar për Hoffenheimin, që kishte luajtur nëntë ndeshje brenda 29 ditësh. Si trajneri Christian Ilzer, ashtu edhe Asllani pranuan se skuadra e kishte ndier lodhjen, veçanërisht prej mungesave dhe numrit të kufizuar të lojtarëve që mund ta përballonin atë ritëm.

Sipas Asllanit, katër javë radhazi me ndeshje edhe në mesjavë përbëjnë një ngarkesë të madhe. Ai tha se ndaj Schalkes skuadrës ndoshta i mungoi cilësia shtesë, ndërsa kohët e fundit dukej sikur të njëjtët 12 apo 13 lojtarë përfshiheshin vazhdimisht në formacionin titullar.

Pavarësisht kësaj, sulmuesi kosovar tha se i pëlqen të luajë çdo disa ditë. Ai parapëlqen një kalendar të mbushur me ndeshje në vend të më shumë kohës në stërvitje.


Shtuar 9.11.2026 10:06

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