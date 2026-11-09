Kompany pritet të rikthehet në stolin e Bayern Munichut pas pushimit të kombëtareve

Kompany pritet të rikthehet në stolin e Bayern Munichut pas pushimit të kombëtareve

Vincent Kompany mund të jetë sërish në drejtimin e Bayern Munichut kur të përfundojë pushimi ndërkombëtar i futbollit.

Trajneri belg u shtrua në spital më 23 tetor dhe, për shkak të problemeve shëndetësore, iu këshillua të pushonte. Gjatë mungesës së tij, asistenti ka drejtuar skuadrën në ndeshje.

Të lidhura

None found

Presidenti i nderit i Bayern Munichut, Uli Hoeness, ka bërë të ditur se rikthimi i Kompanyt pritet të ndodhë pas dy ose tri javësh.

“Ai do të rikthehet pas dy ose tri javësh. Pra, do të jetë sërish në bankinë pas pushimit të kombëtareve”, ka deklaruar Hoeness.

Kompany, që ka krijuar një skuadër konkurruese në Mynih, pritet t’u bashkohet sërish futbollistëve për vazhdimin e sezonit, nëse shërimi i tij ecën sipas pritshmërive.


Shtuar 9.11.2026 09:42

Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit

Jari Litmanen, ikona finlandeze që pushtoi Evropën dhe fitoi admirimin e Gerrardit e Xavit
Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit

Guardiola rekomandoi Vicensin, spanjolli merr drejtimin e Lyonit
Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë

Ylli i Liverpoolit vendos objektiv të madh: Dua të fitoj Topin e Artë
Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson

Armand Duka: Zgjedhja e Kosovës nga lojtarët nuk më shqetëson
Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?

Pse ka rënë vlera e Kosovës krahasuar me grumbullimin e mëparshëm?
Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?

Tri rekorde negative në vitin 2026: pse Kroacia po kalon një vit kaq të vështirë?
Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran

Duka për ligjin e sponsorizimeve, biletat dhe zgjedhjen mes Sylvinhos e Maran
Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës

Akt dëshpërimi”, Lionel Messi përballet me kritika të rralla nga kampioni i botës
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet