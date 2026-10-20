Bytyqi paralajmëron: Deri në fund të vitit, borxhi publik do të kapërcejë 11 miliardë euro

Deputeti i LSDM-së, Fatmir Bytyqi, deklaroi se brenda dy viteve e gjysmë, borxhi publik është rritur për 2.5 miliardë euro. Ai theksoi se me shtimin e 480 milionë eurove të reja, totali i borxhit do të tejkalojë 11 miliardë euro deri në përfundim të vitit.
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Në një intervistë për “TV24”, Bytyqi kërkoi që të sqarohet mënyra se si po regjistrohen 330 milionë euro borxh i Ndërmarrjes Publike për Rrugët Shtetërore, si dhe 150 milionë euro të tjera që i kishte bërë publike Ministrja e Financave, Gordana Dimirieska-Koçoska. “Bëhet fjalë për 480 milionë euro shtesë, të cilat nëse i shtohen shifrës 10.7 miliardë, e çojnë borxhin përtej 11 miliardë eurove”, u shpreh ai.
Deputeti e cilësoi rishikimin e dytë buxhetor si pasojë e planifikimit të mangët dhe administrimit jo të duhur të financave shtetërore. Ai bëri me dije se të ardhurat janë realizuar në masën 73.4%, ndërsa shpenzimet në 76.6%, dhe se investimet kapitale kanë pësuar një rënie prej 5.8 miliardë denarësh.
“Është fakt që investimet kapitale janë zvogëluar me 5.8 miliardë. Por ka edhe një çështje tjetër për të cilën askush nuk po flet dhe për të cilën do të insistojmë të marrim përgjigje në seancën dëgjimore të komisionit: si është e mundur që më 19 tetor të keni një realizim prej 55.4% krahasuar me Buxhetin aktual, i cili ende është në fuqi”, theksoi Bytyqi.
Sipas tij, fakti që fondet e planifikuara janë reduktuar nuk mund të paraqitet si arritje më e mirë në realizim.
“Mund t’i shkurtosh 20 miliardë dhe pastaj të pretendosh se realizimi është 100%. Nëse synimi është që të ulet shuma e investimeve kapitale për të ngritur përqindjen e realizimit, atëherë hiqini krejtësisht ato dhe do të keni realizim 100% të investimeve”, përfundoi Bytyqi./Telegrafi/