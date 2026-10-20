Dinamo kërkon kthesën pas dy humbjeve në sfidën direkte me Egnatian

Dinamo kërkon kthesën pas dy humbjeve në sfidën direkte me Egnatian

Dinamo dhe Egnatia përballen në javën e 8-të të “Abissnet Superiore”. Takimi do të luhet në stadiumin “Elbasan Arena” dhe do të nisë në orën 18:30.

Të lidhura

None found

Pas dy disfatave radhazi në kampionat, 0-2 ndaj Teutës dhe 1-0 kundër Vllaznisë, skuadra e Ilir Dajës synon të reagojë. Përballja me Egnatian është një duel i drejtpërdrejtë mes ekipeve që renditen në vendin e dytë dhe të tretë, si dhe një mundësi për kryeqytetasit që t’i rikthehen fitores.

Diferenca me kreun ka arritur në 7 pikë, një hendek i konsiderueshëm për Dinamon në garën për titull, që është edhe synimi i saj këtë sezon. Ndeshja ndaj kampionëve në fuqi do të tregojë nëse “Nëndetësja Blu” mund të ndryshojë kurs, apo do të pësojë një tjetër ndalesë, duke e vështirësuar më tej ndjekjen e Teutës kryesuese.


Shtuar 20.10.2026 11:03

Tags: , ,
Real Madrid TV sulmon Barcelonën para El Clasicos: “Do të përballemi me 17 gjyqtarë

Real Madrid TV sulmon Barcelonën para El Clasicos: “Do të përballemi me 17 gjyqtarë
VIDEO/ Arman Durmishi vendimtar: sulmuesi shqiptar i siguron fitoren Juventusit

VIDEO/ Arman Durmishi vendimtar: sulmuesi shqiptar i siguron fitoren Juventusit
Laporta: Përballja PSG-Barcelona është mes dy skuadrave më të mira në Evropë

Laporta: Përballja PSG-Barcelona është mes dy skuadrave më të mira në Evropë
Mourinho përgatit Diomanden si zëvendësues të Vinicius Juniorit në El Clasico

Mourinho përgatit Diomanden si zëvendësues të Vinicius Juniorit në El Clasico
Araujo: Liverpooli ka potencial të luftojë për të gjithë trofetë

Araujo: Liverpooli ka potencial të luftojë për të gjithë trofetë
Ten Hag rrëfen katër transferimet e dështuara që kërkoi për Manchester Unitedin

Ten Hag rrëfen katër transferimet e dështuara që kërkoi për Manchester Unitedin
UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor

UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor
Sendet e nënshkruara nga Messi vidhen në një dyqan në Paris

Sendet e nënshkruara nga Messi vidhen në një dyqan në Paris