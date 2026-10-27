Haxhiu u bën thirrje grave të mos i shtyjnë kontrollet për kancerin e gjirit

Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, mori pjesë sot në aktivitetin “Race for the Cure Kosova”, ku vuri në pah rëndësinë e kontrolleve periodike dhe zbulimit të hershëm të kancerit të gjirit.
Në një reagim, Haxhiu u bëri thirrje grave që të mos vonojnë kontrollet shëndetësore. Ajo theksoi se mesazhi i aktivitetit duhet të mbërrijë edhe te ato që nuk patën mundësi të merrnin pjesë, transmeton Klankosova.tv.
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Sipas saj, kujdesi për të tjerët, frika nga rezultatet dhe vështirësitë në marrjen e shërbimeve shëndetësore janë disa nga arsyet që mund t’i shtyjnë gratë të mos kontrollohen.
“Kur flasim për kancerin e gjirit, koha merr një peshë tjetër dhe ne kemi përgjegjësi që gratë të mos e humbin atë duke pritur apo duke u përballur me pengesa që mund dhe duhet t’ua lehtësojmë”, shkroi Haxhiu.
Ajo i nxiti gratë që të kryejnë kontrollet në kohë dhe t’ua përcjellin këtë thirrje edhe grave të tjera.
“Rëndësi ka që asnjë grua të mos mbërrijë vonë”, tha Haxhiu.