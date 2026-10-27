Haxhiu u bën thirrje grave të mos i shtyjnë kontrollet për kancerin e gjirit

Haxhiu u bën thirrje grave të mos i shtyjnë kontrollet për kancerin e gjirit

Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, mori pjesë sot në aktivitetin “Race for the Cure Kosova”, ku vuri në pah rëndësinë e kontrolleve periodike dhe zbulimit të hershëm të kancerit të gjirit.

Në një reagim, Haxhiu u bëri thirrje grave që të mos vonojnë kontrollet shëndetësore. Ajo theksoi se mesazhi i aktivitetit duhet të mbërrijë edhe te ato që nuk patën mundësi të merrnin pjesë, transmeton Klankosova.tv.

Të lidhura

None found

Sipas saj, kujdesi për të tjerët, frika nga rezultatet dhe vështirësitë në marrjen e shërbimeve shëndetësore janë disa nga arsyet që mund t’i shtyjnë gratë të mos kontrollohen.

“Kur flasim për kancerin e gjirit, koha merr një peshë tjetër dhe ne kemi përgjegjësi që gratë të mos e humbin atë duke pritur apo duke u përballur me pengesa që mund dhe duhet t’ua lehtësojmë”, shkroi Haxhiu.

Ajo i nxiti gratë që të kryejnë kontrollet në kohë dhe t’ua përcjellin këtë thirrje edhe grave të tjera.

“Rëndësi ka që asnjë grua të mos mbërrijë vonë”, tha Haxhiu.


Shtuar 27.10.2026 20:12

Mungesa e vitaminës D: Shenjat që mund të kalojnë pa u vënë re

Mungesa e vitaminës D: Shenjat që mund të kalojnë pa u vënë re
Mjeku tregon ndryshimin në fytyrë që mund të sinjalizojë kolesterol të lartë

Mjeku tregon ndryshimin në fytyrë që mund të sinjalizojë kolesterol të lartë
A mund të pimë ujë gjatë vakteve?

A mund të pimë ujë gjatë vakteve?
Çaji i xhenxhefilit pas darkës dhe mirëqenia e veshkave

Çaji i xhenxhefilit pas darkës dhe mirëqenia e veshkave
Faktorët e papritur që mund të rrisin kortizolin

Faktorët e papritur që mund të rrisin kortizolin
Gjermania me ekspertizë, Kosova me përvojë në terren: bashkëpunimi që po frenon virusin vdekjeprurës Krime-Kongo

Gjermania me ekspertizë, Kosova me përvojë në terren: bashkëpunimi që po frenon virusin vdekjeprurës Krime-Kongo
BBC: Vaksina e personalizuar shënon përparim të madh në parandalimin e rikthimit të kancerit

BBC: Vaksina e personalizuar shënon përparim të madh në parandalimin e rikthimit të kancerit
Konsumi i lartë i mishit të kuq mund të rrisë rrezikun për kancer pankreatik

Konsumi i lartë i mishit të kuq mund të rrisë rrezikun për kancer pankreatik