ADN-ja lidh Ted Bundy-n me vrasjen e Melissa Ann Smith, më shumë se 50 vjet pas ngjarjes

ADN-ja lidh Ted Bundy-n me vrasjen e Melissa Ann Smith, më shumë se 50 vjet pas ngjarjes

Provat e reja të ADN-së kanë lidhur vrasësin serial Ted Bundy me vrasjen e Melissa Ann Smith, 17 vjeçe, e cila u vra në vitin 1974. Për më shumë se gjysmë shekulli, çështja kishte mbetur e pazbardhur.

Autoritetet amerikane njoftuan të martën se analizat e fundit e lidhin Bundy-n me vdekjen e adoleshentes. Trupi i saj ishte gjetur nga një gjahtar në Utah, më shumë se 50 vjet më parë.

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Prokurori i kontesë Summit në Utah tha se hetuesit janë të bindur që Bundy ishte përgjegjës për vrasjen. Për shumë vite, rasti ishte trajtuar si çështje e pazbardhur, e njohur me termin “cold case”.

Analizat e ADN-së sjellin prova pas dekadash

Megjithëse Bundy u ekzekutua në vitin 1989, përparimi i teknologjisë së analizës së ADN-së po ndihmon në konfirmimin e lidhjes së tij me më shumë viktima.

Gjatë viteve 1970, Bundy vrau të paktën 30 gra dhe vajza në disa shtete të SHBA-së. Shumë gra të tjera i mbijetuan sulmeve ose arritën të shpëtonin, pavarësisht plagëve që morën.

Çështja e Melissa Ann Smith i shtohet rasteve që autoritetet po arrijnë t’ia atribuojnë veprimtarisë kriminale të Bundy-t, edhe dekada pas vdekjes së tij.

Në vitin 1989, Bundy u ekzekutua në karrigen elektrike në Florida. Ai ishte dënuar për vrasjen e dy grave, më 1978, në shtëpinë e shoqatës studentore Chi Omega, në Universitetin Shtetëror të Floridës.

Bundy konsiderohet ndër vrasësit serialë më famëkeq në historinë e Shteteve të Bashkuara. Zbulimi i fundit dëshmon se metodat moderne të ADN-së mund të ndihmojnë në zgjidhjen e krimeve të vjetra dhe në identifikimin e përgjegjësve për vrasje që kanë mbetur pa autor për dekada.


Shtuar 27.10.2026 20:12

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