Kosova do ta zhvillojë sonte, në orën 20:45, ndeshjen e fundit të fazës së grupeve në Ligën e Kombeve, ku përballë do të ketë Republikën e Irlandës.
Lista e futbollistëve të përfaqësueses për këtë takim është publikuar nga UEFA. Përzgjedhësi Franco Foda mund të llogarisë në 21 prej lojtarëve të grumbulluar gjatë këtij cikli.
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Megjithatë, “Dardanët” do të paraqiten me tri mungesa në këtë sfidë të rëndësishme.
Veldin Hoxha do ta humbasë ndeshjen për shkak të kartonit të kuq që mori në përballjen e kaluar kundër Izraelit. Ndërkohë, Edon Zhegrova është larguar nga grumbullimi për shkak të një lëndimi dhe nuk ka udhëtuar drejt Irlandës.
Edhe sulmuesi i ri Enis Rexhepi nuk do të jetë pjesë e ekipit, pasi dokumentacioni për ndryshimin e përfaqësueses në FIFA ende nuk është përfunduar.
Për rrjedhojë, Foda do të duhet ta përgatisë skuadrën pa këta tre futbollistë në një ndeshje me peshë të veçantë për objektivin e Kosovës.
Kosovës i mjafton një rezultat që shmang humbjen për ta mbyllur grupin në vendin e dytë dhe për të siguruar një biletë në “play-off”-in për promovim në Ligën A.
Lista e plotë e futbollistëve:
Portierë: Arijanet Muric, Visar Bekaj, Amir Shaipi.
Mbrojtës: Lindrit Kamberi, Kreshnik Hajrizi, Ilir Krasniqi, Ron Raçi, Dion Gallapeni, Mërgim Vojvoda, Bleon Kurtulus.
Mesfushorë: Elvis Rexhbecaj, Milot Rashica, Betim Fazliji, Dion Kaçuri, Lindon Emërllahu, Milot Avdyli, Leon Avdullahu.
Sulmues: Albion Rrahmani, Fisnik Asllani, Baton Zabërgja, Vedat Muriqi.