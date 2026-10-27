Vushtrria rikthehet në fushë përballë Dritës pas marrëveshjes me kryesinë

Vushtrria rikthehet në fushë përballë Dritës pas marrëveshjes me kryesinë

Futbollistët e Vushtrrisë do të luajnë ndeshjen e ardhshme kundër Dritës, pasi bojkotuan takimin me Ballkanin për të shprehur pakënaqësinë ndaj situatës në klub dhe pagave të papaguara.

Grupi i tifozëve “Forca” ka njoftuar se, pas disa takimeve mes përfaqësuesve të tifozëve, lojtarëve dhe kryesisë së klubit, palët kanë arritur marrëveshje për zgjidhjen e situatës.

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Në komunikatën e publikuar, “Forca” e ka cilësuar marrëveshjen si zhvillim pozitiv, por ka kërkuar që angazhimet e ndërmarra të përmbushen dhe të mos mbeten vetëm premtime.

Sipas tifozëve, futbollistëve u duhen siguri, kushte dinjitoze dhe vlerësim për punën e tyre. Ndërkaq, klubi duhet të udhëhiqet me seriozitet, transparencë dhe përgjegjësi.

“FC Vushtrria është më shumë se një klub futbolli – është krenaria e qytetit tonë”, thuhet ndër të tjera në reagimin e grupit të tifozëve.

Skuadra rikthehet në fushë në një periudhë të vështirë: Vushtrria gjendet në vendin e fundit të Superligës së Kosovës, me gjithsej tri pikë.

Vështirësive sportive u shtohet edhe rinovimi i stadiumit të qytetit, për shkak të të cilit Vushtrria po i zhvillon ndeshjet si vendase jashtë qytetit.

Pas marrëveshjes, fokusi është te përballja me Dritën dhe te hapat që klubi do të ndërmarrë për të dalë nga kriza sportive dhe organizative.


Shtuar 27.10.2026 20:18

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