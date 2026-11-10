Pse gjumi cilësor është i rëndësishëm për shëndetin

Një jetë e shëndetshme lidhet ngushtë me gjumin cilësor. Ai i jep trupit mundësi të rifitojë energjinë dhe ndikon në mirëqenien mendore, aftësinë për t’u përqendruar dhe funksionimin e përditshëm.
Teksa flemë, organizmi rigjenerohet, truri përpunon informacionin e marrë gjatë ditës dhe sistemi imunitar bëhet më i fortë. Kur gjumi nuk është i mjaftueshëm, mund të shfaqen lodhja, nervozizmi, vështirësitë në përqendrim dhe rënia e produktivitetit.
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Për të fjetur më mirë, këshillohet të ndiqet një orar i rregullt, të mos përdoren telefoni dhe pajisjet elektronike para gjumit dhe dhoma e gjumit të jetë e qetë e e rehatshme.
Një i rritur ka nevojë për rreth 7-9 orë gjumë çdo natë.