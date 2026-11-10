Kina shënon suficit tregtar rekord prej 1.04 trilion dollarësh në 10 muaj, e nxitur nga kërkesa për teknologji

Suficiti tregtar i Kinës arriti në nivelin rekord prej 1.04 trilion dollarësh gjatë 10 muajve të parë të vitit 2026. Për të dytin vit radhazi, ai kapërceu kufirin e 1 trilion dollarëve.
Këtë herë, Kina e arriti këtë nivel një muaj më shpejt se në vitin 2025, kryesisht falë kërkesës më të lartë në botë për produkte teknologjike dhe investimeve të mëdha në infrastrukturën e inteligjencës artificiale.
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Të dhënat e autoriteteve doganore kineze tregojnë se eksportet e tetorit u rritën me 35.2% ndaj të njëjtit muaj të vitit të kaluar. Rezultati ishte mbi parashikimin prej 33.5% të ekonomistëve, ndërsa në shtator rritja kishte qenë 36.3%.
Rritje pati edhe te importet: në tetor ato u zgjeruan me 41.6%, nga 31% në muajin paraardhës. Edhe ky rezultat tejkaloi pritshmërinë mesatare prej 32% të ekonomistëve të anketuar nga Reuters.
Pas shifrave të forta të tregtisë së jashtme, ekonomia kineze vijon të ketë vështirësi brenda vendit. Konsumatorët vazhdojnë të tregohen të kujdesshëm me shpenzimet, ndërsa kriza e gjatë e pasurive të paluajtshme ka cenuar pasurinë e familjeve dhe besimin e tyre në perspektivën ekonomike.
Dobësia e kërkesës së brendshme po i shtyn prodhuesit kinezë të automjeteve të mbështeten gjithnjë e më shumë te tregjet jashtë vendit. Në tetor, eksportet e makinave vijuan të rriteshin, kurse shitjet vendase ranë për të 12-in muaj radhazi.
Ndërkohë, suficiti rekord po nxit shqetësime për çekuilibrat e ekonomisë kineze dhe mund të rëndojë marrëdhëniet tregtare me partnerët ndërkombëtarë, sidomos me Bashkimin Evropian.
Udhëheqësit evropianë po kërkojnë kufizime më të ashpra për importet kineze. Brukseli dhe Pekini kanë arritur gjithashtu një marrëveshje që parashikon kufizimin e eksporteve të automjeteve hibride kineze në tregun evropian gjatë viteve të ardhshme.
Meqë këto masa nuk janë ende në fuqi, prodhuesit nga Kina pritet t’i përshpejtojnë dërgesat në Evropë përpara zbatimit të tyre. Kjo mund të ndikojë në rritjen e eksporteve në periudhën e afërt.
Paralelisht, Kina njoftoi se armëpushimi tregtar me Shtetet e Bashkuara do të zgjatet me dy muaj. Afati i tij pritej të mbaronte më 10 nëntor.
Pekini ka deklaruar se shtimi i blerjeve të produkteve bujqësore nga SHBA-ja kushtëzohet nga zbatimi i marrëveshjes për uljen e ndërsjellë të tarifave doganore.
Një pjesë e rëndësishme e ecurisë së eksporteve kineze këtë vit buron nga investimet në mbarë botën për infrastrukturën e inteligjencës artificiale. Kërkesa për produkte teknologjike parashikohet të mbetet e lartë edhe në vitin 2027, por njëkohësisht kjo e shton varësinë e ekonomisë kineze nga zhvillimet në tregjet ndërkombëtare.