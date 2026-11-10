Gerrard: Chelseat i duhen tre mbrojtës të klasit botëror për të luftuar për trofe

Steven Gerrard, ish-kapiteni i Liverpoolit dhe Anglisë, beson se Chelsea duhet të investojë fuqishëm në mbrojtje për të rivalizuar Manchester Cityn, Arsenalin dhe Liverpoolin në garën për trofe vendas dhe evropianë.
Ai vlerëson cilësitë që skuadra ka tashmë: sipas tij, Reece James është mbrojtësi i djathtë më i mirë në vend kur është në formë, Levi Colëill sjell ekuilibër si lojtar me këmbë të majtë, ndërsa Emiliano Martinez është një portier i klasit botëror. Megjithatë, Gerrard mendon se Chelseat ende i mungon thellësia elitare në prapavijë.
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Për të shpjeguar çfarë i nevojitet klubit, ai iu kthye mbrojtjes së Chelseat që fitoi titullin, me Ashley Cole, John Terry, Ricardo Carvalho dhe Branislav Ivanovic. Gerrard kujtoi se ajo katërshe, me Claude Makelele ose Michael Essien përpara, përbënte një bazë të fortë me lojtarë të klasit botëror.
Sipas ish-mesfushorit anglez, mbrojtësit aktualë duhet ende të tregojnë se mund të konkurrojnë në majë të Ligës Premier dhe të Ligës së Kampionëve. Për të arritur nivelin tjetër, ai thotë se Chelsea duhet të afrojë lojtarë të atij kalibri.