Horoskopi i ditës, 17 mars 2024

DASHI

Jeni duke përjetuar një fundjavë të veçantë. Karizma dhe vullneti juaj do t’ju çojnë shumë gjatë orëve të ardhshme. Lajmet e reja vijnë së shpejti. Guxim!

DEMI

Pak lodhje dhe moral i shurdhër për shumë prej jush, kalimi i Marsit në shenjën tuaj do t’ju bëjë të ndiheni të pafuqishëm. Mos u dekurajoni, ky moment do të kalojë shpejt dhe do të ktheheni në formë.

BINJAKËT

E juaja është një shenjë shumë e veçantë, veçanërisht në këtë periudhë ku ka një luhatje në humorin tuaj. Më mirë të merrni pak kohë për t’u çlodhur. Rimbushni veten për fund të muajit.

GAFORRJA

Probleme të mundshme në familje dhe përplasje në vendin e punës. Mos u nxitoni, mendoni me kujdes kujt mund t’i besoni. Kafshoni gjuhën nëse është e nevojshme. Nuk ka kuptim të filloni argumente që nuk çojnë askund…

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 17 mars 2024), kërkimi i vazhdueshëm për të dashurin tuaj po ju bën të humbisni nga sytë pikat kyçe të jetës suaj. Përkushtimi ndaj miqësive mund të jetë një antistres i shkëlqyer në këtë kohë.

VIRGJËRESHA

Rezultatet e shkëlqyera të punës do t’ju bëjnë të ndiheni të qetë me veten dhe të përmbushur gjatë orëve në vijim. Kënaqësi të reja do të vijnë së shpejti edhe në fushën ekonomike.

PESHORJA

Gjatë orëve në vijim, mos vazhdoni të rikuperoni marrëdhëniet që janë përkeqësuar prej disa kohësh. Ajo që prishet nuk mund të riparohet gjithmonë, veçanërisht në dashuri. Guximi!

AKREPI

Për momentin po gatuhen shumë gjëra dhe nuk mund të kryeni asnjë prej tyre… Jepini vetes kohë, zgjidhni një qëllim dhe përpiquni ta arrini atë. I qetë dhe gjakftohtë.

SHIGJETARI

Lodhja nuk ju ka trembur kurrë, gjithmonë e keni hedhur veten në aventura të reja pa u menduar shumë, por tani është koha të ngadalësoni, edhe trupi juaj ka nevojë për një pushim. Relaksohuni. Gjithçka nis nga e para të hënën.

BRICJAPI

Për shumë prej jush po vijnë surpriza, ka një dëshirë të madhe për të zgjeruar familjen. Bëhuni të zënë: kjo është një periudhë e shkëlqyer për shenjën tuaj.

UJORI

Mos u shqetësoni shumë. Shijojeni jetën. Gjithmonë ka kohë për të menduar për gjërat negative. Pushoni mendjen dhe përkushtojuni vetes gjatë kësaj fundjave në mes të marsit.

PESHQIT

Yjet ju ftojnë të bëni pak më pak dhe më mirë. Në çdo rast, nuk do të mund të zbatoni ndryshimet që dëshironi përpara muajit maj. Mbajeni edhe pak.