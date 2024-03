Horoskopi ditor/ Ja se çfarë rezervon fati i yjeve sot

Dashi

Le të shërbejë dita e sotme si një kujtesë për rëndësinë e dashurisë, Dashi. Mos e mendoni vetëm si një mall për të cilin luftoni dhe e pushtoni me truke mashtruese. Kupto se dashuria është e dukshme në mënyrën se si e sheh botën; është një farë në ju. Sa më shumë të shihni dashurinë tek njerëzit përreth jush, madje edhe në zemrën e një të huaji, aq më shumë do të bekoheni me dritën e saj rrezatuese.

Demi

Ju mund të ndjeni një ndjenjë të fortë faji tani për shkak të diçkaje që keni bërë në përpjekje për të ushqyer egon tuaj, Demi. Jini të vetëdijshëm se si veprimet tuaja kanë ndikuar tek të tjerët dhe kërkoni falje. Ndjenja e fajit është në thelb një emocion i padobishëm nga i cili duhet të largoheni sa më shpejt që të jetë e mundur. Mos lejoni që kjo ndjenjë t’ju pengojë të hapni zemrën tuaj për ta rikthyer atë në pafajësinë e saj origjinale.

Binjakët

Mençuria e pastër është një cilësi e rëndësishme që duhet të aspironi në këtë ditë, Binjakët. Dijeni se mençuria që kërkoni duhet të vijë nga një pikë e qetësimit dhe e forcës, në krahasim me një shfaqje të furishme, të zhurmshme dhe të çuditshme për vëmendje. Do të njiheni në përputhje me rrethanat. Kini parasysh se sa më shumë njohuri të shpërndani te të tjerët, aq më shumë do të rritet që të gjithë të përfitojnë dhe ndajnë.

Gaforrja

Pse vazhdoni të luftoni një luftë që e dini se nuk mund ta fitoni, Gaforre? Pse vazhdoni të përpiqeni të mashtroni veten dhe të tjerët duke menduar se i keni të gjitha përgjigjet kur jeni në dijeni vetëm për majën e ajsbergut? Masa e njohurive shtrihet mirë nën sipërfaqe. Në vend që të luftoni, provoni të dorëzoheni. Në këtë pikë, të tjerët do të jenë shumë më të gatshëm për të shuar etjen tuaj për të vërtetën. Çelësi për ju është të dëgjoni.

Luani

Zemërimi është i prirur t’ju trazojë sot, Luan, ndaj ruhuni nga çdo veprim që mund të shfaqet si rezultat i kësaj ndjenje të fuqishme. Bëni atë që mundeni për të gjetur burimin e thellë të këtij zemërimi. Nëse është një padrejtësi e dukshme, shikojeni situatën si një mundësi për ndryshim dhe punoni për të reformuar politikën që çoi në këtë shkelje të drejtësisë dhe barazisë.

Virgjëresha

Tregoni pak mirënjohje për njerëzit përreth jush sot, Virgjëresha. Selia e personalitetit tuaj është shumë e fortë në këtë kohë, dhe ju jeni të sigurt deri në thelb. Përziejeni këtë ndjenjë me ndjeshmërinë e orientuar drejt shërbimit të ditës që na kërkon të bëjmë gjëra për të tjerët. Mbani në mend se një gjest aq i thjeshtë sa një buzëqeshje dhe një fjalë vlerësimi mund të jetë shërues për një person tjetër.

Peshorja

Mendojeni të sotmen si një kohë restauruese për veten tuaj në të cilën mund të arrini në një pikë lehtësie dhe rehatie më të madhe, Peshorja. Besoni veten dhe njerëzit përreth jush. Hapni sytë ndaj realitetit të situatës në fjalë. Nëse aktualisht po punoni me disa ndryshime të mëdha në jetë, kini besim se çfarëdo që të ndodhë do të funksionojë në dobinë tuaj.

Akrepi

Mund ta gjeni veten duke u tërhequr drejt gjërave të forta, Akrep, me shpresën se këto do t’ju ofrojnë stabilitetin që ju mungon. Një fjalë kyçe për ju sot është durimi. Mësoni si të prisni pa u bërë i shqetësuar apo inatosur. Ajo që do të zbuloni pas një kohe është se stabiliteti që kërkoni është në të vërtetë aty brenda jush, dhe ka qenë gjatë gjithë kohës.

Shigjetari

Përpiquni të krijoni një vend qetësie sot në të cilin do të çliroheni nga dëshira dhe xhelozia, Shigjetari. Është e rëndësishme që të merrni kohë për të njohur rritjen e pabesueshme që mund të burojë nga ky pozicion qetësie dhe kënaqësie. Largojeni veten nga bagazhi i tepërt që ju kapeni si një lloj mbështetjeje ose mjeti rehatie.

Bricjapi

Fjala kyçe për ju sot janë kufijtë, Bricjap, ndaj mendoni për një minutë se çfarë do të thotë kjo për ju. Është koha për të biseduar seriozisht me veten. Vendosni disa kufij dhe jini të sinqertë në lidhje me tërheqjen e vijës. Shëndeti juaj, gjendja juaj mendore dhe marrëdhëniet tuaja me të tjerët varen nga iniciativa juaj për të ditur se kur duhet të thoni jo në situata të caktuara.

Ujori

Sigurohuni që po jetoni me vetëdije në këtë kohë, Ujori. Mund të jetë që po kaloni një periudhë mohimi dhe thjesht refuzimi për të parë të vërtetën e situatës. Hapini sytë ndaj botës që ju rrethon në mënyrë që të mund të ftoni me gëzim dhe dhembshuri. Mos u kënaqni me ndërveprime sipërfaqësore që nuk ju kënaqin vërtet emocionalisht dhe intelektualisht.

Peshqit

Sot mund të duket si një ditë llogarie për ju, Peshq. Ju mund të shikoni në pasqyrë dhe të shihni gjëra me të cilat vërtet nuk jeni shumë të kënaqur. Ndoshta ju ushqeni një ndjenjë turpi bazuar në ngjarjet e së kaluarës që ende mbeten në mendjen tuaj. Mos lejoni që kjo hije pasigurie të vazhdojë të banojë në jetën tuaj. Punoni me këto ndjenja dhe identifikoni rrënjën e problemit.