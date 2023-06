“Shumë gjëra po ndodhin në univers”, shenjat e horoskopit që i presin ditë të mira këtë javë

Aspektet e vështira të javës nga 12 deri në 18 qershor 2023 janë të shumta dhe me afrimin e një Saturni retrograde, do të jemi me fat nëse mund të fokusohemi tek më pozitivet e këtyre tranzicioneve. Për fat të mirë, që në fillim të javës, Hëna në Dem na ndihmon të ruajmë qetësinë dhe gjakftohtësinë duke lënë mënjanë reagimet e forta dhe ekzagjerimet.

Me Venusin në Luan, tashmë në fillim të muajit, megjithatë ka disa shenja që do të jenë më të favorizuara në marrëdhëniet e tyre personale. Lexoni më poshtë cilat:

Luani

Shumë gjëra po ndodhin në univers, dhe disa prej tyre janë të pakëndshme. Pra, insistoni të bëni më të mirën tuaj. Ju jeni mishërimi i personit të gëzuar që këtë javë merr limonët dhe bën limonadë. Retrogradi i Saturnit ju bën të vështirë në çështjet e karrierës, por preferoni t’i lini mënjanë për momentin, prandaj java juaj do të rrjedhë më e qetë.

Peshorja

Nëse mund të qëndroni me atmosferën që ju jep Hëna në Demi, atëherë ju dhe i dashuri juaj do të çliroheni nga përmbytja e tranzitit të çuditshëm që na goditi të gjithëve nga data 12 deri më 28 qershor 2023. Është një javë e mirë për marrëdhënien që keni , sepse keni vendosur që do të ishte kështu. Po, ju ndjeni presionin e Saturnit retrograd mbi ju, por nuk do të lejoni që energjia e tij negative t’ju pushtojë. Ju bëni gjithçka me ritmin tuaj dhe kjo del pozitivisht.

Peshqit

Mërkuri në një shesh me Venusin vjen në kohën e duhur dhe nuk mund t’ju japë një mundësi më të mirë se kjo për të bërë një bisedë të thellë me partnerin tuaj që të dy e keni shtyrë prej kohësh. Komunikimi është gjithçka në marrëdhëniet e dashurisë dhe falë sekstilit të Venusit me Mërkurin, do të arrini të kapërceni shumë pengesa dhe të kaloni momente të mrekullueshme me partnerin.