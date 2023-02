Ekspertët: Fëmijët nuk duhet të flenë në një shtrat me prindërit

Fjetja e përbashkët e foshnjës dhe prindërve është një nga temat më të diskutueshme të prindërimit të sotëm, ndërsa në të njëjtën kohë kjo mënyrë e gjumit është në fakt më e shpeshta.

Shumica e nënave që ushqejnë fëmijën me gji e kanë shprehi të ndajnë shtratin me fëmijën e tyre.

Megjithatë, një eksperte e sigurisë së fëmijëve shpjegoi pse foshnjat nuk duhet të flenë kurrë në shtratin e prindërve të tyre dhe për ta treguar këtë sa më qartë, ajo përdori shtangë dore për stërvitje.

Në llogarinë BabySleepCode në TikTok, ajo postoi një video që tregon pse një dyshek për të rritur nuk është i sigurt për foshnjat.

“Shumica e foshnjave do të mësojnë të rrokullisen nga shpina në stomak pas pesë muajsh. Fëmija mesatarisht tetëjavësh peshon pesë kilogramë dhe foshnja pesëmuajshe rreth shtatë kilogramë. Kur ata flenë në një dyshek për fëmijë, nuk do të thellohet dhe çdo rrezik për probleme me frymëmarrjen është i vogël”.

“Por, tani imagjinoni të njëjtin fëmijë në dyshekun për të rritur që është mesatarisht i fortë”, ka theksuar ekspertja, e cila më pas tregoi se çfarë ndodh me dyshekun kur vendos mbi të shtangë dore të barasvlershme me peshën e foshnjës.

Videoja e saj mblodhi mbi një milion shikime dhe shumë e lavdëruan për ndarjen e informacioneve të rëndësishme.

Përndryshe, gjëja më e rëndësishme është krijimi i një ambienti të sigurt për gjumin e foshnjës. Në ditët e sotme ofrohen jastëkë të ndryshëm për bebe që rregullojnë pozicionin e foshnjës.

Pediatrit rekomandojnë që një fëmijë i shëndetshëm të flejë në shpinë deri në vitin e parë të jetës. Ju mund ta vendosni fëmijën në stomak kur ai është zgjuar dhe ndodhet nën mbikëqyrjen tuaj të vazhdueshme.