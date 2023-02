Paralajmërimi i mjekes: Mos i injoroni asnjëherë të qarat e fëmijës

Metoda “Cry it out” është një mënyrë e diskutueshme për të fjetur që shumë prindër ende e aplikojnë, dhe përfshin të ashtuquajturin stërvitje gjumi, e cila përfshin lënien e foshnjës të qajë ndërsa bie në gjumë në mënyrë të pavarur.

Edhe pse ka variacione të kësaj metode që përfshijnë kontrollin dhe qetësimin e vazhdueshëm të fëmijës në momente të caktuara, disa prindër i drejtohen metodës më ekstreme të vënies në gjumë, ku e lënë fëmijën të qajë derisa të bie në gjumë vetë.

Siç paralajmëron konsulentja e gjumit Dr. Rebeka Michi, ky lloj injorimi i të qarit të fëmijës mund të rezultojë në pasoja të rënda për shëndetin e tij fizik dhe psikologjik, transmeton Index.hr.

“Fëmija juaj qan gjithmonë për një arsye. Ndoshta ajo është e lodhur, e uritur, e frikësuar ose e ftohtë. Pavarësisht nga arsyeja, e qara e foshnjës është shpesh mjeti i vetëm i komunikimit me prindërit. Kur i shpërfillim ato klithma, ndoshta kemi arsyet tona. Ndoshta ne jemi ngritur pesë ose gjashtë herë atë natë, ndoshta kemi lexuar diku se është në rregull ta lëmë një fëmijë të qajë pak çdo natë dhe ndoshta mendojmë se çdo reagim që bëjmë ndaj të qarit të një fëmije do të rezultojë menjëherë në varësia e tepruar dhe netët pa gjumë. Por për foshnjën e gjithë kjo do të thotë që nevojat e tij nuk plotësohen dhe nuk kupton asgjë më shumë se fakti që është injoruar”, shpjegon konsulenti Dr.Michi, i cili tregon se çfarë ndodh në të vërtetë me foshnjën nëse shpërfillim të qarat e tij.

Siç shpjegon doktoresha, kur një fëmijë qan për një kohë të gjatë, trupi i saj çliron një sasi të shtuar të kortizolit, më saktë hormonin e stresit. Rrit në mënyrë drastike ndjenjën e ankthit të fëmijës dhe mund të ulë hormonet e rritjes që ndikojnë gjithashtu në zhvillimin e indit nervor në tru.

“Ajo gjithashtu rezulton në rritje të ndrydhur dhe një dobësim të sistemit imunitar tek fëmijët, dhe shkencëtarët kanë zbuluar se foshnjat që lihen rregullisht të qajnë për periudha të gjata kohore do të jenë më të prirur ndaj sjelljeve agresive dhe impulsive në jetën e mëvonshme”, vëren Dr. Michi.