Efektet në trup pas gjumit të tepërt

Është normale që një i rritur të flejë në periudhën nga gjashtë deri në tetë orë, aq shumë duhet për t’u rigjeneruar dhe përgatitur për ditën e nesërme.

Megjithatë, gjumi nuk mjafton, përveç kësaj rëndësi ka edhe stili i jetesës, nëse ushqeheni siç duhet, hidratoheni rregullisht, sa kohë kaloni në ndonjë aktivitet fizik, si dhe nëse konsumoni alkool.

Me konsumimin e alkoolit çdo ditë, dietë të parregullt ose të varfër dhe hidratim të parregullt, dobësojmë imunitetin dhe kështu ka rënie të energjisë, vazhdimisht ndihemi të lodhur, as dhjetë orë gjumë nuk do të ndihmonin.

Përveç kujdesit për stilin e jetesës, ja çfarë duhet të dini nëse kohët e fundit e keni pasur të vështirë të zgjoheni ose të flini më shumë se tetë ose dhjetë orë në ditë.

Lodhja nuk do të largohet dhe do të ndiheni të rraskapitur

Gjumi i tepërt nuk do t’ju bëjë të ndiheni të freskët dhe energjikë. Përkundrazi, do të ndiheni të lodhur dhe të pavullnetshëm për të bërë asgjë. Sasia e rekomanduar e gjumit është gjashtë deri në tetë orë për të rriturit. Nëse flini më shumë se kaq, nuk do të jeni në gjendje të përqendroheni në disa aktivitete gjatë ditës.

Dhimbjet e kokës janë gjithashtu të mundshme

Kjo është një shenjë e zakonshme e gjumit të tepruar, i cili shkaktohet nga një mosfunksionim i neuro-transmetuesve. Gjumi i tepërt zakonisht çon në dhimbje koke të padurueshme. Për më tepër, nëse gërhini, ka më shumë gjasa të zgjoheni me dhimbje koke. Hulumtimet kanë treguar se 60 për qind e njerëzve që gërhijnë janë të prirë ndaj tyre.

Sëmundjet kronike po përkeqësohen

Gjumi i tepërt përkeqëson depresionin kronik dhe problemet e tjera, të tilla si dhimbjet e shpinës. Përveç kësaj, nëse keni tendencë të mbyteni gjatë natës (apnea e gjumit), mund të qëndroni më gjatë në shtrat për shkak të cilësisë së dobët të gjumit. Si rezultat, kushtet e zemrës mund të përkeqësohen.

Nervozizmi

Në vend që të ndiheni të lumtur dhe plot energji, ka më shumë gjasa të zgjoheni të mërzitur dhe me humor. Të zgjoheni me lodhje dhe të kuptoni se nuk mund të jeni aq produktiv sa do të dëshironit, ju prish humorin dhe ju bën më nervoz dhe të zemëruar.

Plakja e përshpejtuar

Jo vetëm që fytyra juaj plaket më shpejt, por edhe truri juaj. Vlerësohet se ky i fundit mund të bëhet dy vjet më i vjetër. Gjumi i tepërt shkakton probleme me kujtesën dhe përqendrimin. Përveç kësaj, gjumi i tepërt ngadalëson metabolizmin dhe shkakton shtim në peshë, e me kalimin e moshës ngadalësohet edhe metabolizmi.