Nëse fle shumë orë gjatë ditës duhet të kesh këto gjëra parasysh

Nga pikëpamja mjekësore, gjumi i tepërt do të thotë të flesh për më shumë se nëntë orë brenda një periudhe 24-orëshe.

Përveç kohëzgjatjes së gjatë të gjumit, gjumi i tepërt zakonisht karakterizohet nga nevoja për të dremitur gjatë gjithë ditës, ndjesi jashtëzakonisht e përgjumur gjatë ditës dhe dhimbje koke.

Në disa raste, gjumi i tepërt fillimisht mund të jetë rezultat i mungesës së gjumit. Në stilet moderne të jetesës, njerëzit priren të kufizojnë gjumin për shkak të orëve të punës me qëllim, detyrave të kujdesit për anëtarët e familjes, hobi dhe aktivitete të tjera.

Megjithatë, gjumi i tepërt mund të krijojë skenë për shumë probleme shëndetësore, duke përfshirë një rrezik më të lartë të vdekjes nga çdo shkak.

Studimet sugjerojnë se gjumi më shumë se sa rekomandohet mund të jetë më i dëmshëm sesa gjumi më pak.

Kushtet shëndetësore të lidhura me gjumin e tepërt

Gjumi nëntë orë u shoqërua me 14% rritje të rrezikut të vdekjes, 10 orë me 30% rrezik më të lartë dhe 11 orë me 47% rrezik më të lartë. Rreziku i vdekjes nga sëmundjet e zemrës dhe goditjet në tru gjithashtu rritej me kohëzgjatjen e gjumit.

Rreziku i diabetit rritet nëse flini më pak se shtatë ose më shumë se tetë orë në natë.

Për më tepër, proteina C-reaktive (CRP), një tregues i inflamacionit në trup, ishte më i lartë tek individët që flinin më pak se gjashtë orë. ose më shumë se shtatë orë—dhe nivelet e larta të CRP lidhen me rritjen e rrezikut të sulmit në zemër.

Shqetësime të tjera me gjumin e tepërt

Gjumi në kohëzgjatje më të gjatë mund të jetë një tregues për një sëmundje të rëndë, si një gjendje para-ekzistuese që nuk zbulohet si sëmundjet e zemrës, anemia, hipotiroidizmi ose apnea obstruktive e gjumit,” tha Kwok.

Me fjalë të tjera, ndërsa privimi i gjumit mund të çojë në probleme shëndetësore, gjumi i tepërt ka më shumë gjasa të tregojë se diçka tashmë nuk është në rregull.