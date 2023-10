Zyrtare nga UEFA: Caktohen vendet pritëse të Kampionatit Europian 2028 dhe 2032

Tani gjithçka është zyrtare, UEFA i ka dhënë Kampionatin Europian 2028 Mbretërisë e Bashkuar me ndeshje në Angli, Skoci, Uells, Irlandë Veriore dhe Irlandë.

Ndërsa Kampionatin Europian të vitit 2032, UEFA ia ka dhënë Italisë dhe Turqisë.

Ekzekutivi i Konfederatës Europiane, në Nyon, në fakt votoi pro për kandidaturën e përbashkët. Caktimi i Romës dhe Stambollit ishte dukur i sigurt që nga zgjedhja e dy vendeve, tre muaj më parë, për t’u paraqitur së bashku si kandidatura e vetme për edicionin që do të zhvillohet pas nëntë vitesh.

🇬🇧➕🇮🇪 CONFIRMED: #EURO2028 will take place in the UK and Republic of Ireland!

Proposed venues include Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, London (x2) Manchester and Newcastle.

Congratulations to our confirmed hosts! pic.twitter.com/elnLbjWgam

— UEFA (@UEFA) October 10, 2023