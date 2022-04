UEFA ndëshkon Atletico Madrid për veprime raciste, mbyll sektorin e stadiumit ndaj Man City

Atletico Madrid do të duhet të mbyllë një sektor të stadiumit Ëanda Metropolitano (me të paktën 5000 vende) në ndeshjen e radhës që do të luajë si ekip pritës në kompeticionet evropiane, ose më saktë, në ndeshjen e kthimit ndaj Manchester City.

Kjo u vendos nga Komisioni i Apelit i UEFA-s për të ndëshkuar “sjelljet diskriminuese” të tifozëve spanjollë gjatë ndeshjes së parë të 5 prillit.

Atletico Madrid do të duhet gjithashtu të shfaqë një pankartë me fjalët “NoToRacism”, shoqëruar me logon e UEFA-s. Masa erdhi pasi pamjet nga kamerat brenda stadiumit Etihad filmuan disa tifozë të Atleticos duke bërë përshëndetje naziste./ h.ll/albeu.com