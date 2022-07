Tifozët turk thirrën emrin e Putin, reagon UEFA, pritet dënimi i Fenerbahces

Tifozët thirrën emrin e Putinit, UEFA vjen me një reagim të shpejtë, pritet dënimi i Fenerbahces

UEFA ka reaguar në lidhje me thirrjet e tifozëve të Fenerbahces në ndeshjen e djeshme ndaj Dinamo Kievit.

Tifozët turq kanë kënduar emrin e Vladimir Putinit pas golit të Dinamo Kievit, gjest i cili është racist dhe i papranueshëm në futboll, duke marrë parasysh luftën që po zhvillohet në Ukrainë.

UEFA ka njoftuar se ka nisur një hetim kundër Fenerbahces në lidhje me thirrjet e Vladimir Putin.

Ja njoftimi i UEFA’s:

"Në përputhje me nenin 31(4) të Rregullores Disiplinor të UEFA-s, një Inspektor i Etikës dhe Disiplinës i UEFA-s do të kryejë një hetim disiplinor në lidhje me sjelljen e pahijshme të tifozëve të Fenerbahçes gjatë raundit të dytë kualifikues të Ligës së Kampionëve të UEFA-s 2022/23, ndeshjes së dytë ndërmjet Fenerbahçe SK dhe FC Dynamo Kyiv e luajtur më 27 korrik 2022 në Stamboll, Turqi. Informacioni për këtë çështje do të vihet në dispozicion në kohën e duhur".