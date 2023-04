Zvicra lehtëson procedurat për punësimin e të huajve nga vendet e treta

Në profesionet ku ka mungesë të punëtorëve, mund të zbuten kriteret për kualifikimet profesionale dhe vërtetimin e përparësisë për punonjësit vendas

Punëtorët e kualifikuar nga vendet e treta mund të marrin leje pune në Zvicër, vetëm në kushte të caktuara. Për të lehtësuar procesin e miratimit të një leje të tillë, Departamenti Federal i Drejtësisë dhe Policisë (FDJP) ka vënë në jetë një sërë masash për të reduktuar pengesat administrative dhe ka informuar Këshillin Federal në mbledhjen e tij të mbajtur dje, më 5 prill 2023, thuhet në një komunikatë qeveritare.

Punëtorët e kualifikuar nga vendet e treta mund të marrin leje pune në Zvicër nëse ka nevojë për të dhe kjo është në interesin e përgjithshëm ekonomik të Zvicrës. Në një raport që parlamenti kishte porositur më 4 mars 2022, Këshilli Federal ka përshkruar masat që mund të merren për të reduktuar pengesat administrative, për të përshpejtuar procedurat dhe për të rritur sigurinë ligjore për kompanitë që marrin punëtorë nga vendet e treta. Ai ka ngarkuar FDJP-në (ministrinë e drejtësisë dhe çështjeve policore) që të zbatonte drejtpërdrejt disa nga këto masa dhe të shqyrtonte të tjerat në thellësi.

Procedura më të lehta në profesionet me mungesë të madhe të punëtorëve të kualifikuar

EJPD-ja ka informuar Këshillin Federal në mbledhjen e këtij të fundit për hapat që janë ndërmarrë ndërkohë. Që nga 1 shkurti 2023, autoritetet kantonale të tregut të punës dhe të migracionit kanë qenë në gjendje të marrin parasysh situatën e atyre kompanive që kërkojnë specialistë të kualifikuar në profesionet që janë veçanërisht të prekura nga mungesa e punëtorëve të kualifikuar.

Konkretisht, në profesione të tilla, ato mund të parashtrojnë më “bujarisht” kriteret për kualifikime profesionale dhe vërtetimin e përparësisë për punonjësit vendas.

Për këtë qëllim, pas konsultimit me kantonet, FDJP ka ndryshuar udhëzimet mbi Ligjin për të huajt dhe integrimin (AIG). Që atëherë, kantonet kanë mundur gjithashtu të japin miratim të thjeshtuar për shtetasit e huaj që tashmë janë në Zvicër me leje qëndrimi për të kaluar nga punësimi si punëmarrës në statusin e të vetëpunësuarit. Për më tepër, që nga 1 shkurti 2023, procedura për disa aplikime për leje pune është shkurtuar në mënyrë që ato të mos kërkojnë më miratim federal.

Sistemi i kuotave nuk është në diskutim

Kantonet refuzojnë futjen e një tarife shtesë (express) për përpunimin e përshpejtuar të kërkesave për leje pune. Prandaj Këshilli Federal ka vendosur të mos e bëjë këtë. Në vend të kësaj, kantonet dhe FDJP do të shkëmbejnë praktikat më të mira në lidhje me afatet dhe procedurat e përpunimit, deri në fund të vitit 2023.

Një sondazh i kantoneve dhe partnerëve social i kryer nga FDJP në vitin 2022 tregoi se sistemi aktual me kuota i shërben qëllimit të kontrollit të mirë të imigracionit dhe është fleksibël në të njëjtën kohë, përcjell albinfo.ch. Megjithatë, FDJP do të zbatojë përmirësime selektive. Në të ardhmen, përcaktimi vjetor i kuotave duhet të jetë edhe më i bazuar në fakte. Shpërndarja e kuotave shtesë nga rezerva federale për kantonet do të thjeshtohet më tej.