Zgjedhjet presidenciale, miratohen dy kandidaturat që do sfidojnë Vladimir Putin

RUSI– Komisioni Kombëtar i Zgjedhjeve i Rusisë regjistroi të premten dy kandidatët e parë që do të konkurrojnë me presidentin Vladimir Putin në zgjedhjet e marsit. Komisioni miratoi kandidaturën e Leonid Slutsky të Partisë Liberale Demokratike nacionaliste dhe Vladislav Davankov të Partisë së Popullit të Ri për zgjedhjet e 15-17 marsit, shkruan AP.

Thuhet se asnjëra nga kandidaturat nuk përbën sfidë të rëndësishme për Putinin, i cili ka dominuar politikën ruse që kur u bë president në vitin 2000. Partitë e të dy kandidatëve janë kryesisht mbështetëse në parlament për partinë “Rusia e Bashkuar” e Putinit.

Slutsky, si kreu i komitetit të punëve të jashtme të dhomës së ulët të parlamentit, ka qenë mbështetës i politikës së jashtme të Kremlinit që është gjithnjë e më shumë opozitare ndaj Perëndimit. Në zgjedhjet e fundit presidenciale më 2018, kandidati i partisë mori më pak se 6% të votave.

Davankov është nënkryetar i dhomës së ulët të parlamentit, Duma. Partia e tij u krijua në vitin 2020 dhe mban 15 vende në Dumën prej 450-anëtarësh.

