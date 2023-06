Sa të sigurt ndihen njerëzit për të ecur vetëm natën në Europë, Shqipëria e fundit në rajon

Kroacia kryeson listën e vendeve më të sigurta në botë për faktin se sa të sigurt ndihen njerëzit kur ecin vetëm gjatë rrugës natën.

Një studim i kryer së fundmi (nga përpunimi i të dhënave të Numbeo për 41 shtete) bazohet në perceptimin subjektiv të sigurisë së individëve, kur ecin vetëm në rrugë gjatë natës, në vende të ndryshme.

Ai synon të kuptojë se sa të sigurt ndihen njerëzit në vendet e tyre përkatëse, duke pranuar se ky perceptim mund të mos përputhet gjithmonë me shkallën aktuale të krimit. Faktorët përtej krimit, si prania e kafshëve të rrezikshme ose planifikimi urban, mund të ndikojnë në ndjenjën e sigurisë.

Për më tepër, nënraportimi i krimeve ose humbja e besimit në zbatimin e ligjit, mund të shtrembërojë më tej lidhjen midis shkallës së krimit dhe sigurisë së perceptuar. Pavarësisht nga këto kompleksitete, analizimi se sa të sigurt ndihen individët ndërsa ecin vetëm natën, ofron njohuri të vlefshme për ndjenjën e përgjithshme të sigurisë brenda çdo vendi.

Pesë vendet e para, për sa i përket sigurisë së perceptuar kur ecni vetëm gjatë natës, janë Kroacia, Sllovenia, Islanda, Gjeorgjia dhe Zvicra. Kroacia ka pozicionin më të lartë, me një normë mbresëlënëse sigurie 74.63, e ndjekur afër nga Sllovenia me 74.40.

Islanda siguron vendin e tretë, me një normë sigurie 72.26, ndërsa Gjeorgjia dhe Zvicra mbyllin pesëshen e parë me norma përkatësisht 69.72 dhe 69.35. Këto vende paraqesin një ndjenjë të fortë sigurie brenda kufijve të tyre.

Shqipëria renditet e 12-ta nga fundi, me 52.34. Siguria në vendin tonë përceptohet më e ulët se të gjitha vendet e tjera të rajonit, si Serbia, Mali i Zi apo Maqedonia e Veriut.

Nga ana tjetër, Franca renditet në fund të listës me një normë sigurie 35.59, e ndjekur ngushtë nga Bjellorusia me 36.44. Belgjika zë vendin e tretë nga fundi, me një normë sigurie 41.25, ndërsa Mbretëria e Bashkuar dhe Suedia plotësojnë pesëshen e fundit, me norma përkatësisht 43.00 dhe 43.69.

Çfarë është e habitshme?

Siguria më e ulët e perceptuar në vende si Franca, Britania e Madhe dhe Suedia, është befasuese, duke pasur parasysh statusin e tyre ekonomik dhe mjediset e qëndrueshme shoqërore dhe politike.

Ai sugjeron një mospërputhje të mundshme, midis sigurisë aktuale dhe asaj të perceptuar, ose mund të pasqyrojë çështje më të gjera shoqërore, që ndikojnë në ndjenjën e sigurisë së publikut të gjerë.

Ndërsa duket se ka një prirje gjeografike, ku rajonet e Ballkanit dhe Balltikut, ndihen më të sigurt se Europa Perëndimore dhe Lindore, të dhënat tregojnë se PBB-ja nuk lidhet fort me sigurinë e perceptuar.

Kjo përforcon idenë se ndjenja e sigurisë është komplekse dhe e ndikuar nga elementë të ndryshëm, përtej mirëqenies ekonomike.

Është e rëndësishme të theksohet, se këto rezultate ofrojnë një pamje të përgjithshme dhe mund të ndryshojnë brenda secilit vend në varësi të qyteteve, lagjeve dhe demografisë.