Zgjedhjet e 14 majit/ Takimi me ambasdoren e BE-së dhe Yuri Kim, Celibashi: KQZ mbetet e baraslarguar nga politika

Ambasadorja e SHBA-së në Tiranë, Yuri Kim dhe ambasadorja e BE-së Christiane Hohmann zhvilluan sot një takim me Komisionerin e KQZ-së, Ilirjan Celibashi.

Pas përfundimit të takimit nëpërmjet një postimi në Facebook, Celibashi ka zbardhur për mediet bisdën që zhvilloi me dy ambasadoret.

“Në KQZ sot me ambasadoren e BE, Christiane Hohmann dhe ambasadoren e SHBA Yuri Kim, trajtuam përgatitjet për Zgjedhjet Lokale të 14 Maj2023, keqpërdorimin e burimeve shtetërore për fushatën, ndodhjen e blerjes së votave, transparencën e financimit të zgjedhjeve dhe integritetin e kandidatëve. Ambasadorët Hohmann dhe Kim theksuan se zgjedhjet e 14 majit janë një test i vërtetë për avancimin e demokracisë shqiptare dhe se të gjithë sytë e partnerëve ndërkombëtarë janë drejt tyre.

Krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021, kjo periudhë parazgjedhore e vitit 2023 tregon dyfishim të raportimit të subjekteve shtetërore në KQZ, ndalim të rreth 20 ngjarjeve publike dhe trefishin e numrit të sanksioneve të KQZ-së.

I sigurova ambasadorët Kim & Hohmann se KQZ do të mbetet etikisht e paanshme dhe do të funksionojë vetëm në përputhje me ligjin. I shpreha mirënjohjen time ambasadorëve të BE-së dhe SHBA-së për mbështetjen e tyre të fortë dhe të vazhdueshme ndaj KQZ.”, shkruan Celibashi.

Yuri Kim është shprehur më herët se është përgjegjësia e qeverisë dhe e udhëheqësve politikë që të sigurohen për të kuptuar dhe për t’iu përgjigjur shqetësimeve që janë shprehur nga ODIHR-i në lidhje me zgjedhjet e kaluara. Kjo përfshin edhe krijimin e listave dhe ofrimin e kandidatëve me integritet, sipas diplomates amerikane.

Pritshmëritë e Uashingtonit, theksoi ambasadorja Kim, janë që Shqipëria do të bëjë më të mirën që të sigurojë që zgjedhjet të zhvillohen në përputhje me standardet dhe normat ndërkombëtare.

