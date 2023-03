Zelensky viziton zonat e çliruara të Khersonit, premton se do të restaurojë gjithçka

Presidenti ukrainas ka bërë një udhëtim në rajonin jugor të Khersonit, i cili është çliruar kryesisht nga kontrolli rus.

Volodymyr Zelensky premtoi “të restaurojë gjithçka” dhe të ndihmojë në sigurimin e energjisë elektrike për banorët në rajon.

Qyteti i Kherson ishte nën pushtimin rus për tetë muaj përpara se të çlirohej nga forcat ukrainase në nëntor.

Që atëherë, banorët e saj janë përballur me breshëri të rregullta nga forcat ruse dhe kanë luftuar me furnizime të kufizuara me energji elektrike.

“Ne duhet të sigurojmë restaurimin dhe mbrojtjen e plotë të sektorit tonë të energjisë! I jam mirënjohës të gjithëve që punon për këtë dhe i kthen dritën popullit tonë!”, shkroi në Telegram Zelensky, pas vizitës.

Dje, presidenti ukrainas vizitoi rajonet e Donetsk dhe Kharkiv, duke ndaluar për të folur me trupat pranë qytetit të vijës së frontit lindor të Bakhmut./albeu.com