WhatsApp njofton përditësimin e ri, do t’iu lejojë të komunikoni edhe nëse nuk keni internet

WhatsApp ka lançuar një përditësim të madh i cili do t’i lejojë njerëzit të bisedojnë edhe kur nuk kanë internet.

Përditësimi i ri i lejon njerëzit të qëndrojnë në linjë duke përdorur serverat Proxy.

WhatsApp tha se e lançoi funksionin në përgjigje të një stuhie mbylljesh globale, përfshirë Iranin.

Kompania tha se “dëshira e saj për vitin 2023 është që këto mbyllje të internetit të mos ndodhin kurrë”.

Por vendosi të shtojë veçorinë “në rast se këto mbyllje vazhdojnë”, tha ai.

Ai është i integruar në cilësimet e WhatsApp dhe do t’i lejojë përdoruesit të fusin emrin e një serveri proxy dhe ta përdorin atë për t’u lidhur me internetin, shkruan The Independent.

Proxy serverët punojnë si porta alternative midis një përdoruesi dhe internetit kur metodat tradicionale të lidhjes dhe serverët janë mbyllur ose ndërprerë, duke siguruar lidhjen e nevojshme midis një përdoruesi dhe uebsajtit ose shërbimit që ata dëshirojnë të përdorin.

WhatsApp vuri në dukje se shumë prej tyre janë krijuar nga vullnetarë dhe organizata në mbarë botën për të ndihmuar njerëzit të “komunikojnë lirshëm”, dhe kompania gjithashtu do t’u ofrojë udhëzime njerëzve se si të krijojnë një përfaqësues për të ndihmuar të tjerët.

Veçoria tani duhet të jetë e disponueshme brenda menysë së cilësimeve për këdo që përdor versionin më të fundit të aplikacionit, tha WhatsApp.

“Lidhja përmes proxy ruan të njëjtin nivel të lartë të privatësisë dhe sigurisë që ofron WhatsApp”, tha WhatsApp në një postim në blog.

“Mesazhet tuaja personale do të mbrohen ende nga kriptimi nga skaji në skaj duke u siguruar që ato të qëndrojnë midis jush dhe personit me të cilin po komunikoni dhe nuk janë të dukshme për askënd në mes, jo për serverët proxy, WhatsApp ose Meta./Albeu.com/